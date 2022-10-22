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Reuters узнал, как Россия может избежать ущерба от «потолка» цен на нефть

Reuters: «потолок» цен на нефть может не затронуть до 90% российского экспорта
До 80-90% нефти из России, возможно, продолжит продаваться на уровне выше «потолка» цен. Страна сможет обходить ограничения, перерегистрируя суда и пользуясь «теневым флотом», считают специалисты
BRENT BRENT $93,76 +0,07%
Фото: dpa / Global Look Press
Фото: dpa / Global Look Press

Россия сможет обходить потолок цен на нефть после того, как он начнет действовать, пишет Reuters со ссылкой на экспертов и источники в отрасли и американском правительстве.

Страны G7 договорились о лимите в начале сентября, он должен вступить в силу 5 декабря. Ограничения включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен». В октябре потолок цен утвердил Евросоюз, он начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля следующего года — для нефтепродуктов.

По словам источника Reuters в Минфине США, до 80-90% нефти из России, возможно, продолжит продаваться на уровне выше потолка. В сентябре Москва экспортировала в сутки более 7 млн баррелей нефти — собеседник агентства предположил, что это число получится сократить на 1-2 млн баррелей в сутки. Из-за потолка цен Россия столкнется с некоторыми техническими и финансовыми трудностями, но и остальной мир лишится 1-2% поставок нефти на фоне роста инфляции, отметил чиновник.

США известно о действиях, которые предпринимаются для обхода ограничений, добавил чиновник: например, некоторые суда меняют страны регистрации. России придется прокладывать более сложные маршруты и обращаться за услугами по страхованию к менее квалифицированным компаниям, так что Вашингтон рассчитывает, что со временем она все же станет соблюдать потолок.

Топ-менеджер Trafigura Андреа Оливи в беседе с Reuters предположил, что «теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы поток нефти из России продолжился после 5 декабря», причем многие из судов смогут «самостраховаться» или прибегать к услугам российских организаций. В JP Morgan считают, что поставки нефти из России в декабре могут сократиться всего на 600 тыс. баррелей в сутки, так как Россия сможет использовать свои собственные, китайские и индийские суда.

По мнению бывшего главного экономиста Госдепа США Дэниела Ана, страны, которые вводят санкции против России, переоценили уровень своего влияния на мировую торговлю нефтью. «Все, к чему это приведет — это перенаправит нефть... и сделает жизнь сложной для всех», — считает эксперт.

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Bloomberg писал, что власти США намерены добиваться предельной цены на нефть из России выше $60 за баррель. По данным агентства, Вашингтон учитывал, что эта сумма должна покрывать производственные затраты Москвы.

Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что при любом потолке цен Россия не будет поставлять сырье странам, которые пойдут на этот шаг. «Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — подчеркнул он.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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