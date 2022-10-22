Reuters: «потолок» цен на нефть может не затронуть до 90% российского экспорта

Reuters узнал, как Россия может избежать ущерба от «потолка» цен на нефть

До 80-90% нефти из России, возможно, продолжит продаваться на уровне выше «потолка» цен. Страна сможет обходить ограничения, перерегистрируя суда и пользуясь «теневым флотом», считают специалисты

Фото: dpa / Global Look Press

Россия сможет обходить потолок цен на нефть после того, как он начнет действовать, пишет Reuters со ссылкой на экспертов и источники в отрасли и американском правительстве.

Страны G7 договорились о лимите в начале сентября, он должен вступить в силу 5 декабря. Ограничения включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен». В октябре потолок цен утвердил Евросоюз, он начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля следующего года — для нефтепродуктов.

По словам источника Reuters в Минфине США, до 80-90% нефти из России, возможно, продолжит продаваться на уровне выше потолка. В сентябре Москва экспортировала в сутки более 7 млн баррелей нефти — собеседник агентства предположил, что это число получится сократить на 1-2 млн баррелей в сутки. Из-за потолка цен Россия столкнется с некоторыми техническими и финансовыми трудностями, но и остальной мир лишится 1-2% поставок нефти на фоне роста инфляции, отметил чиновник.

США известно о действиях, которые предпринимаются для обхода ограничений, добавил чиновник: например, некоторые суда меняют страны регистрации. России придется прокладывать более сложные маршруты и обращаться за услугами по страхованию к менее квалифицированным компаниям, так что Вашингтон рассчитывает, что со временем она все же станет соблюдать потолок.

Топ-менеджер Trafigura Андреа Оливи в беседе с Reuters предположил, что «теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы поток нефти из России продолжился после 5 декабря», причем многие из судов смогут «самостраховаться» или прибегать к услугам российских организаций. В JP Morgan считают, что поставки нефти из России в декабре могут сократиться всего на 600 тыс. баррелей в сутки, так как Россия сможет использовать свои собственные, китайские и индийские суда.

По мнению бывшего главного экономиста Госдепа США Дэниела Ана, страны, которые вводят санкции против России, переоценили уровень своего влияния на мировую торговлю нефтью. «Все, к чему это приведет — это перенаправит нефть... и сделает жизнь сложной для всех», — считает эксперт.

Читайте на РБК Pro Pro О чем не нужно писать в резюме на английском языке О чем не нужно писать в резюме на английском языке Инструкции Pro В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него Статьи Pro Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости» Сколько больших судов нужно России для логистической «независимости» Статьи Pro Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом Статьи Pro Выручка «дивидендного короля» Procter&Gamble выросла. Чего ждать от акций Выручка «дивидендного короля» Procter&Gamble выросла. Чего ждать от акций Статьи Pro Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого Статьи Pro Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Статьи Pro Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд Методы девяностых: как внук учителя создал бизнес-империю за $200 млрд Статьи

Bloomberg писал, что власти США намерены добиваться предельной цены на нефть из России выше $60 за баррель. По данным агентства, Вашингтон учитывал, что эта сумма должна покрывать производственные затраты Москвы.

Вице-премьер России Александр Новак предупреждал, что при любом потолке цен Россия не будет поставлять сырье странам, которые пойдут на этот шаг. «Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — подчеркнул он.