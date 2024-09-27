Politico узнало о сомнениях Байдена по поводу «плана победы» Зеленского

В Белом доме также подвергли сомнению решение Киева начать наступление на Курскую область, опасаясь «долгосрочной траектории конфликта», пишет издание

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Президент США Джо Байден и его ближайшие помощники «несколько сомневаются» по поводу «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Politico со ссылкой на два источника.

Они также подвергли сомнению решение Киева начать наступление на Курскую область, что отвлекло украинские войска от линии фронта в Донбассе.

Белый дом обеспокоен «долгосрочной траекторией конфликта», отмечает издание. При этом Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер еще не выполнили главную просьбу Зеленского — разрешить Украине применять американские и британские ракеты для ударов вглубь России, указывает Politico.

Украинский лидер анонсировал «план победы» из пяти пунктов в интервью NBC News в сентябре. Он также заявлял о намерении представить его США. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак пояснял, что цель — вынудить Россию сесть за стол переговоров и завершить конфликт «на условиях, приемлемых для Украины». «А наши условия ясны: все описано в «формуле мира» президента Зеленского», — говорил Ермак. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что формула Зеленского «уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды».

Зеленский рассказывал ABC News, что его план направлен на скорейшее прекращение конфликта, а не на его продление «на год, два или три года». По данным телеканала, инициатива не предусматривает никаких уступок России. В Кремле заявляли, что относятся к сообщениям СМИ об этом плане сдержанно. «Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим», — указывали там.

Президент Украины на заседании Совета Безопасности ООН подчеркнул, что Россию «можно только принудить к миру». Затем в Вашингтоне он обсудил свой план с Байденом. Президенты Украины и США также будут говорить об этом на встрече в Германии в октябре.

В Кремле заявили, что принудить Москву к миру невозможно. Россия выступает за мир, но «с условием обеспечения основ ее безопасности» и выполнения поставленных задач, подчеркнул пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Российская сторона исключает переговоры на условиях, выдвинутых Украиной. Летом Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО. Украинский лидер счел их ультиматумом.