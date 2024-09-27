Байден и Зеленский встретятся в Германии, где обсудят «план победы»

Байден и Зеленский в октябре встретятся в Германии, где обсудят «план победы»

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден 12 октября проведут в Германии встречу, сообщил Белый дом.

На переговорах будет обсуждаться «план победы» украинского лидера, который он представил Байдену в ходе визита в США. В администрации американского президента уточнили, что лидеры двух стран обсудили «дипломатические, экономические и военные аспекты» плана и поручили своим командам провести консультации по дальнейшим действиям.

На встрече в Германии Байден и Зеленский обсудят прогресс этих консультаций, а также обговорят с международными партнерами дополнительная помощь Киеву.

Байден пробудет с Германии с 10 по 12 октября, после чего поедет в Анголу.

О планах представить США «план победы» Зеленский сообщил в конце августа. Он отметил, что в этот план входит Курская область, в которую в начале августа вторглись ВСУ. 23 сентября президент Украины прибыл в США, где принял участие в Генеральной Ассамблее ООН, а также встретился с Байденом и обсудил с ним свой план.

Как выяснила The Times, «план победы» Зеленского содержит четыре главных пункта: гарантии безопасности Украине, аналогичные положению о коллективной обороне НАТО; продолжение боев в Курской области; запрос о «специфическом» современном оружии; международная финансовая помощь Украине. Никаких уступок в пользу России он не подразумевает, отмечал ABC.

В Кремле от комментариев по поводу плана воздерживаются, так как пока «очень много разной, в том числе противоречивой, информации, недостоверной информации». Москва предлагает Киеву начать переговоры при условии вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, международного признания этих регионов и Крыма российскими территориями, отказа Киева от вступления в НАТО и снятия всех западных санкций с России.