Песков счел слова Зеленского о принуждении к миру «фатальной ошибкой»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россию можно только «принудить к миру», «фатальной ошибкой», сообщает корреспондент РБК.
«С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой, системной ошибкой. Это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что вынудить Москву невозможно. По его словам, российская сторона выступает за мир, но «с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией». «Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно», — заключил представить Кремля.
Зеленский в ходе выступления в Совете Безопасности ООН заявил, что конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и что Москва «может быть только принуждена к миру».
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