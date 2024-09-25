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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский в ООН выступил против переговоров с Россией для урегулирования

Сюжет
Военная операция на Украине
Военный конфликт «невозможно прекратить просто переговорами», Россия «может быть только принуждена к миру», уверен Зеленский. Российский постпред Небензя заявил, что Украине нужно «принять реалистичные параметры урегулирования»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Совете Безопасности ООН, заявил, что военный конфликт с Россией «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия».

«Россия может быть только принуждена к миру. Это именно то, что нужно — заставить Россию принять мир», — считает он (цитата по NV.ua)

Зеленский уверен, что завершение конфликта возможно только на основе предложенной им «формулы мира», отметив, что она базируется на Уставе ООН. «Нет отдельного российско-иранского Устава ООН или китайско-бразильского Устава ООН», — сказал он и критически высказался в адрес стран, которые предлагают переговоры с российским президентом Владимиром Путиным или мирные планы, предусматривающие «уступки» Москве.

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Владимир Зеленский

Поблагодарив союзников Украины за поддержку, украинский лидер обратился к Бразилии, Индии и странам Африки и Латинской Америки с призывом усилить давление на Россию с целью прекращения военных действий, передает The Guardian.

Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая на Совбезе, заявил, что Зеленский «пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией» и готов «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны», передает «РИА Новости». По мнению Небензи, для прекращения боев Украине нужно «как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобное».

Российские власти считают неприемлемыми переговоры на основе «формулы мира», которая среди прочего подразумевает вывод российских войск за границы 1991 года. Путин представил условия России, которые включают признание ее суверенитета над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, вошедшими в состав страны по итогам референдума, выводе оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Путин говорил, что это позволило бы «одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни». Российские власти исключали начало переговоров с Киевом до того, как из Курской области будут вытеснены украинские войска.

Киев отказывается от переговоров на российских условиях и считает их ультиматумом. Эти требования раскритиковали и страны Запада, кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал их неприемлемыми.

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Владимир Зеленский переговоры Василий Небензя Совбез ООН Совет безопасности ООН
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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