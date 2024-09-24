ABC узнал, что «план победы» Зеленского не предусматривает уступок России

Зеленский анонсировал свой «план победы» в начале сентября, но пока публично не представил. По данным ABC News, он состоит из пяти пунктов и не предусматривает уступок России. Кремль не стал комментировать план до его публикации

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

«План победы» Владимира Зеленского, который тот собирается представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, состоит из пяти пунктов и не включает в себя никаких уступок России, сообщил источник ABC News, близкий к украинскому президенту.

По словам собеседника телеканала, «ядро плана» включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Сам план, как указал источник, направлен на то, чтобы заставить Россию прекратить военные действия.

«План победы — это план укрепления Украины. «Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — заявил ABC News сам Зеленский. Он назвал эту инициативу «срочной» и направленной на скорейшее прекращение конфликта, а не на его продление «на год, два или три года».

Зеленский прибыл в США в преддверии Генассамблеи ООН, где запланировано его выступление. Также у украинского президента запланированы встречи с Джо Байденом и кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Он планировал представить всем им свой «план победы».

По данным The Times, среди пунктов этого плана: продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине. Пятый пункт не назывался. Ранее сегодня глава офиса украинского президента Андрей Ермак также назвал приглашение Украины в НАТО частью «плана победы». Украинский телеканал «Суспільне» уточнял, что реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а последнего — после завершения конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле относятся сдержанно к публикуемым СМИ пунктам «плана победы». «Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим», — сказал он.

До этого, в июне, российский президент Владимир Путин предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. Власти Украины для начала мирного диалога настаивают в том числе на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва такую возможность неоднократно исключала.