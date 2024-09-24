 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ABC узнал, что «план победы» Зеленского не предусматривает уступок России

ABC News: «план победы» Зеленского не предусматривает никаких уступок России
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский анонсировал свой «план победы» в начале сентября, но пока публично не представил. По данным ABC News, он состоит из пяти пунктов и не предусматривает уступок России. Кремль не стал комментировать план до его публикации
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

«План победы» Владимира Зеленского, который тот собирается представить президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, состоит из пяти пунктов и не включает в себя никаких уступок России, сообщил источник ABC News, близкий к украинскому президенту.

По словам собеседника телеканала, «ядро плана» включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. Сам план, как указал источник, направлен на то, чтобы заставить Россию прекратить военные действия.

«План победы — это план укрепления Украины. «Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно», — заявил ABC News сам Зеленский. Он назвал эту инициативу «срочной» и направленной на скорейшее прекращение конфликта, а не на его продление «на год, два или три года».

Кремль счел преждевременным комментировать «план победы» Зеленского
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский прибыл в США в преддверии Генассамблеи ООН, где запланировано его выступление. Также у украинского президента запланированы встречи с Джо Байденом и кандидатами в президенты США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Он планировал представить всем им свой «план победы».

По данным The Times, среди пунктов этого плана: продолжение операции ВСУ в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», запрос о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь Украине. Пятый пункт не назывался. Ранее сегодня глава офиса украинского президента Андрей Ермак также назвал приглашение Украины в НАТО частью «плана победы». Украинский телеканал «Суспільне» уточнял, что реализация первых четырех пунктов запланирована на период с октября по декабрь, а последнего — после завершения конфликта.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле относятся сдержанно к публикуемым СМИ пунктам «плана победы». «Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим», — сказал он.

До этого, в июне, российский президент Владимир Путин предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. Власти Украины для начала мирного диалога настаивают в том числе на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва такую возможность неоднократно исключала.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский США мирные переговоры уступки Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Песков ответил на слова Зеленского о «близком мире» и конце конфликта
Политика
Кремль счел преждевременным комментировать «план победы» Зеленского
Политика
Зеленский представит Байдену и Трампу «план победы» Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 23 сен, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 23 сен, 17:38
ABC узнал, что «план победы» Зеленского не предусматривает уступок РоссииПолитика, 14:51
ЦСКА всухую обыграл «Амур» в матче КХЛСпорт, 14:36
«Союзмультфильм» ответил на обвинение автора «Ежика в тумане» из-за монетОбщество, 14:36
Минобороны сообщило о срыве пяти попыток прорыва ВСУ в Курской областиПолитика, 14:33
Больше половины членов УЕФА поддержали возвращение российских юниоровСпорт, 14:32
Путин — Грефу: «россияне поняли, что лучше всё заносить в дом»Финансы, 14:28
В Дагестане нашли подземную майнинг фермуКрипто, 14:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пожар на месте падения беспилотника в Таганроге. ВидеоПолитика, 14:15
Минобороны рассказало о потерях ВСУ при ударе полуторатонной бомбыПолитика, 14:12
Минтруд оценил число россиян с тремя и более кредитамиФинансы, 14:07
Музей в Абхазии закрыл доступ к выставке из-за портрета БасаеваПолитика, 14:06
Лучший российский тяжеловес в UFC снялся с боя из-за травмыСпорт, 14:05
Ставка на молодежь: где ищут сотрудников российские пивоварыОтрасли, 14:03
Два российских «стратега» Ту-95 с истребителями пролетели вблизи АляскиПолитика, 14:00