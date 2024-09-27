Китай и глобальный Юг создадут платформу для решения конфликта на Украине

Ван И (Фото: Florence Lo / Reuters)

Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса, сообщил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

«Это попытка Китая, Бразилии и стран «Глобального Юга» добиться мира», — заявил Ван И на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях Генассамблеи ООН.

Термины «Глобальный Север» и «Глобальный Юг» используют для обозначения экономических, социальных и политических различий между развитыми (Север) и развивающимися (Юг) странами. К первому обычно относят государства Европы и Северной Америки, Австралию, Японию, Израиль. Ко второму — Индию, Китай, Бразилию, Мексику, страны Африки и другие.

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