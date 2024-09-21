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Военная операция на Украине ,  
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Захарова исключила участие России во втором саммите мира Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Целью саммита представитель МИДа назвала «протащить» «формулу Зеленского» и от имени мирового большинства «предъявить России ультиматум о капитуляции»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Россия не будет участвовать во втором саммите мира, который президент Украины Владимир Зеленский планирует провести осенью, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, этот саммит «ничего общего с урегулированием не имеет», а его цель — «протащить абсолютно нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы решения конфликта, добиться ее поддержки со стороны Мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции».

«Мы в таких «саммитах» участвовать не будем», — сказала Захарова.

При этом она добавила, что Москва не отказывается от урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем и готова к обсуждению «действительно серьезных предложений» с учетом ситуации «на земле», геополитических реалий и предложений президента Владимира Путина. В июне, перед первым саммитом мира в Швейцарии, Путин предложил свои условия для начала переговоров с Украиной, среди которых вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

Без России и учета ее интересов достичь справедливого и устойчивого мира невозможно, заключила представитель МИДа.

Зеленский заявил о подготовке переговоров с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Накануне Зеленский после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил о намерении уже в этом году организовать второй саммит мира, который поставит точку в конфликте. «Именно такую точку, которая никогда не станет троеточием», — подчеркнул украинский лидер. Для этого, по его словам, нужно «максимально усилить Украину».

Газета Le Monde писала, что украинский президент планирует в ноябре провести еще один мирный саммит, на который позовут и Россию.

Первый саммит мира с участием стран глобального Юга прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне, Россию на него не позвали. На встрече обсуждалось несколько пунктов из «украинской формулы мира»: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы» Зеленского, включая вывод с территории Украины российских войск, на саммите не затрагивались.

Путин называл саммит «лишь еще одной уловкой, чтобы отвлечь всеобщее внимание, поменять местами причину и следствие украинского кризиса, пустить дискуссию по ложному следу и в какой-то степени обозначить видимость легитимности действующей исполнительной власти на Украине еще раз».

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Елена Чернышова
Мария Захарова Владимир Зеленский саммит мирные переговоры
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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