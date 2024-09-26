Украина призвала не поддерживать мирный план Китая

Украинские дипломаты обеспокоены намерением Китая добиться поддержки своего мирного плана на Генассамблее ООН, выяснил Politico. По их сведениям, Пекин в октябре представит план переговоров. Кремль приветствует инициативы КНР

Владимир Зеленский (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Китай намерен вести закулисную работу в ООН по расширению числа сторонников своего плана прекращения конфликта России и Украины на выгодных для Москвы условиях. Документ с таким содержанием распространили украинские дипломаты среди дипломатов и должностных лиц Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Politico.

Согласно тексту, Китай хочет склонить на свою сторону страны Латинской Америки, Азии и Африки, чтобы заморозить конфликт, поддержать мирные переговоры, ориентированные на учет интересов безопасности каждой стороны с целью «не допустить поражения России».

Если Пекин сможет склонить большую группу стран на свою сторону, то сможет демонстрировать этот факт как доказательство поддержки таких условий переговоров «мировым большинством», говорится в документе. По информации Киева, официальное представление Китаем плана мирных переговоров произойдет в октябре на саммите БРИКС в Казани.

США выступают против этой инициативы, а власти Украины настолько обеспокоены, что решило предать огласке эту информацию и отговорить партнеров от принятия китайского плана. В документе не уточняется, откуда Киеву известно о намерениях Пекина.

Китай совместно с Бразилией представил «мирный план» из шести пунктов в мае 2024 года. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боев. Пекин утверждал в августе, что инициативу поддержали «более 110 стран».

План отвергли Украина, Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России. Американские власти подчеркивают, что любой мирный процесс должен сперва получить полную поддержку Киева, схожим образом объясняют свою позицию в Евросоюзе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его «деструктивным», отмечая, что его страну «ни о чем не спрашивали».

В Кремле положительно воспринимают мирные инициативы Китая. Российский президент Владимир Путин в прошлом году предположил, что предложения Пекина могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию. Путин не раз говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, и выражал уверенность в победе.

Условия Москвы включают согласие Украины на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, фиксацию статуса Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как регионов России и снятие санкций. Киев назвал их ультиматумом.