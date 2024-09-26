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Военная операция на Украине ,  
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Украина призвала не поддерживать мирный план Китая

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские дипломаты обеспокоены намерением Китая добиться поддержки своего мирного плана на Генассамблее ООН, выяснил Politico. По их сведениям, Пекин в октябре представит план переговоров. Кремль приветствует инициативы КНР
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Китай намерен вести закулисную работу в ООН по расширению числа сторонников своего плана прекращения конфликта России и Украины на выгодных для Москвы условиях. Документ с таким содержанием распространили украинские дипломаты среди дипломатов и должностных лиц Генеральной Ассамблеи ООН, пишет Politico.

Согласно тексту, Китай хочет склонить на свою сторону страны Латинской Америки, Азии и Африки, чтобы заморозить конфликт, поддержать мирные переговоры, ориентированные на учет интересов безопасности каждой стороны с целью «не допустить поражения России».

Если Пекин сможет склонить большую группу стран на свою сторону, то сможет демонстрировать этот факт как доказательство поддержки таких условий переговоров «мировым большинством», говорится в документе. По информации Киева, официальное представление Китаем плана мирных переговоров произойдет в октябре на саммите БРИКС в Казани.

США выступают против этой инициативы, а власти Украины настолько обеспокоены, что решило предать огласке эту информацию и отговорить партнеров от принятия китайского плана. В документе не уточняется, откуда Киеву известно о намерениях Пекина.

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Политика
Владимир Зеленский

Китай совместно с Бразилией представил «мирный план» из шести пунктов в мае 2024 года. Он предполагает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и отказ от расширения зоны боев. Пекин утверждал в августе, что инициативу поддержали «более 110 стран».

План отвергли Украина, Евросоюз и США, посчитав, что он отвечает интересам России. Американские власти подчеркивают, что любой мирный процесс должен сперва получить полную поддержку Киева, схожим образом объясняют свою позицию в Евросоюзе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его «деструктивным», отмечая, что его страну «ни о чем не спрашивали».

В Кремле положительно воспринимают мирные инициативы Китая. Российский президент Владимир Путин в прошлом году предположил, что предложения Пекина могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию. Путин не раз говорил, что Россия никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров, и выражал уверенность в победе.

Условия Москвы включают согласие Украины на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, фиксацию статуса Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как регионов России и снятие санкций. Киев назвал их ультиматумом.

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