Навальный сообщил о подаче его семьей иска из-за отказа в свиданиях

Истцами выступили родители, супруга и дети Алексея Навального. Причиной иска, по его словам, стало отсутствие положенных свиданий с семьей

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Семья Алексея Навального, включая его родителей, супругу и двоих детей, подали в суд иск из-за отказа в свиданиях с ним. Об этом сообщил сам Навальный, отбывающий наказание в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области, в своем телеграм-канале.

По словам Алексея Навального, за последний год у него не было ни одного длительного и краткосрочного свидания, хотя ему положено три длительных (трехдневных) и три краткосрочных (4 часа через стекло) свиданий в год. Также положено минимум шесть телефонных звонков в год, у него было два звонка 11 месяцев назад, указал Навальный.

«Семья Навальных в полном составе, включая моих родителей, Юлю, Дашу и Захара, подали сегодня в суд коллективный иск и решительно намереваются дойти до Конституционного суда», — написал он.

Навальный также рассказал, что по приезде в колонию его обошло «железное правило»: приехал в колонию после приговора — получаешь свидание. «С помощью всяких трюков и «дисциплинарных взысканий» чиновники тюремной системы изобрели для меня специальный режим, в котором просто запрещено все», — подчеркнул он.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН.

Навальный с февраля 2021 года находится в колонии. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Изначально он отбывал наказание в колонии общего режима в Покрове и должен был выйти на свободу летом 2023 года, но в июне 2022-го вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима. После этого его перевели в исправительную колонию строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области.

В сентябре 2021 года против Навального и его соратников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) и по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе). Этому предшествовало признание в июне прошлого года Мосгорсудом Фонда борьбы с коррупцией, а также Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК, признан иноагентом) и штабов оппозиционера экстремистскими организациями. Позднее Минюст внес их в список запрещенных организаций.

В апреле 2023 года оппозиционер заявил, что против него в отдельное производство выделили уголовное дело о терроризме (по этой статье может грозить пожизненное заключение). В том же апреле адвокат Вадим Кобзев говорил, что в отношении Навального возбуждено дело о дезорганизации работы исправительной колонии.



Навальный не признает вину ни по одному из предъявленных ему обвинений, называя их политическими.