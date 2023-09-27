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Военная операция на Украине ,  
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Киев попросил об оружии для ударов по производству БПЛА в Иране

Guardian: Украина предложила наносить удары по производству дронов в Иране
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев призвал предоставить ему вооружение для ударов по заводам в Иране и Сирии, где производят беспилотники. Москва и Тегеран опровергали поставки дронов после начала военной операции
Shahed 136
Shahed 136 (Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев предложил нанести удары дальнобойными ракетами по заводам в Иране и Сирии, где производят беспилотники, которые, по мнению украинской стороны, применяются в боевых действиях на Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на секретный документ, направленный украинским правительством странам G7 в августе.

«[Удары по предприятиям] могут осуществить украинские силы обороны, если партнеры предоставят необходимые средства уничтожения», — говорится в документе.

Издание отмечает, что союзники Украины, скорее всего, откажутся от такого предложения.

Киев и западные страны с лета прошлого года обвиняют Иран в поставках беспилотников России. США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против производителей иранских беспилотников — в частности, Shahed Aviation Industries, которая выпускает дроны Shahed.

Москва и Тегеран опровергали эти обвинения. В то же время Иран признал поставки дронов России до начала военной операции.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Украина дроны Иран Сирия
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