Киев попросил об оружии для ударов по производству БПЛА в Иране
Киев предложил нанести удары дальнобойными ракетами по заводам в Иране и Сирии, где производят беспилотники, которые, по мнению украинской стороны, применяются в боевых действиях на Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на секретный документ, направленный украинским правительством странам G7 в августе.
«[Удары по предприятиям] могут осуществить украинские силы обороны, если партнеры предоставят необходимые средства уничтожения», — говорится в документе.
Издание отмечает, что союзники Украины, скорее всего, откажутся от такого предложения.
Киев и западные страны с лета прошлого года обвиняют Иран в поставках беспилотников России. США, Евросоюз, Великобритания и Канада ввели санкции против производителей иранских беспилотников — в частности, Shahed Aviation Industries, которая выпускает дроны Shahed.
Москва и Тегеран опровергали эти обвинения. В то же время Иран признал поставки дронов России до начала военной операции.