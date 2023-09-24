Лавров ответил на обвинения США в применении иранских дронов на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об отсутствии доказательств, что Россия использует дроны иранского производства в ходе боевых действий на Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании Совета Безопасности ООН о том, что Россия использует иранские дроны для атак на Украину. По его словам, Москва закупила эти беспилотники у Тегерана «в нарушение резолюции Совбеза 2231».

Лавров в свою очередь ответил, что такие высказывания иностранных деятелей «не имеют под собой никаких фактов». «Про эти дроны иранцы комментировали многократно и просили: покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш. Поэтому не могу комментировать подобные заявления», — сказал глава российского МИДа (цитата по ТАСС).

Власти Украины и западных стран с лета прошлого года неоднократно обвиняли Россию и Иран в поставках дронов для применения на поле боя. США, члены Евросоюза и другие западные страны ввели санкции против производителей иранских беспилотников — в частности, Shahed Aviation Industries, которая выпускает дроны Shahed. Российская сторона покупки беспилотников у Ирана отрицает.

И российская, и иранская стороны опровергали информацию о передаче дронов для применения их в конфликте на Украине. Однако в Тегеране признавали, что до его начала поставляли беспилотники Москве.