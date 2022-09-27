«Роскосмос» сократит численность центрального аппарата на 10%
Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» утвердил решение «оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%» по предложению генерального директора Юрия Борисова, сообщается на сайте госкорпорации.
Борисов на заседании представил новую структуру «Роскосмоса». В частности, заместителями гендиректора стали Андрей Ельчанинов и Александр Иванов (занимал такую же должность в «Роскосмосе» в 2013–2015 годах, также был врио главы корпорации).
Оба ранее входили в состав коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве, их освободили от должностей в августе этого года. О возможном возвращении Иванова в корпорацию в июле писал РБК. Позднее стало известно, что он будет курировать производство спутников.
В структуре госкорпорации, отмечается в сообщении, возникнут два новых направления. Во-первых, «Роскосмос» намерен начать сотрудничество с частными компаниями, которые создают спутники, чтобы предоставлять космические услуги «широкому кругу пользователей <...> на возмездной основе». Во-вторых, будет создана «электронная компонентная база для космических аппаратов», что необходимо для выпуска сотен спутников в год.
Борисов ранее говорил, что Россия сильно отстает в производстве спутников от других стран. Он также отмечал, что космические услуги следует предоставлять на коммерческой, а не бесплатной основе.
В числе других решений набсовета — назначение гендиректором Салаватского химического завода Анатолия Усманова и главой компании «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» Евгения Нестерова. Оба предприятия входят в госкорпорацию.
Борисов стал руководителем «Роскосмоса» 15 июля. Ранее он на посту заместителя председателя правительства более четырех лет отвечал за оборонную и космическую промышленность.
О новом назначении бывшего главы корпорации Дмитрия Рогозина пока официально не сообщалось. 27 сентября «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что он может стать постоянным представителем президента в новом федеральном округе, который появится после включения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов.
По данным собеседников издания, их объединят с Крымом в Крымский федеральный округ. Со слов источников, близких к администрации президента, решение по назначению Рогозина примут в ближайшее время.