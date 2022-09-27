«Роскосмос» сократит численность центрального аппарата на 10%

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 16:01
В ЛНР заявили об «активизации ВСУ» по всей линии фронта Политика, 21:47
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 21:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:45
Украина запретила экспорт товаров в Россию Экономика, 21:42
Блинкен не увидел рисков для Европы из-за утечки в «Северных потоках» Политика, 21:26
В Норвегии призвали отстранить от турниров ФИДЕ россиянина Карякина Спорт, 21:22
«Роскосмос» сократит численность центрального аппарата на 10% Политика, 21:14
Стали известны размеры гонораров за бой Исмаилова и обидчика Шлеменко Спорт, 21:02
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:57
Сейсмолог назвал причиной повреждения «Северного потока» два взрыва Политика, 20:54
Не только «Голубая луна». Главные песни Бориса Моисеева Политика, 20:42
Почему за бездомных собак должны отвечать люди Партнерский проект, 20:41
Южноафриканец вошел в тренерский штаб московского «Локомотива» Спорт, 20:33
Чемпиона России по триатлону дисквалифицировали на три года за допинг Спорт, 20:22
Политика ,  
0 

«Роскосмос» сократит численность центрального аппарата на 10%

Решение утвердил набсовет «Роскосмоса». Также были назначены два заместителя нового гендиректора — Юрия Борисова, который возглавил корпорацию в июле и разработал ее обновленную структуру
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» утвердил решение «оптимизировать штатную численность сотрудников центрального аппарата корпорации на 10%» по предложению генерального директора Юрия Борисова, сообщается на сайте госкорпорации.

Борисов на заседании представил новую структуру «Роскосмоса». В частности, заместителями гендиректора стали Андрей Ельчанинов и Александр Иванов (занимал такую же должность в «Роскосмосе» в 2013–2015 годах, также был врио главы корпорации).

Оба ранее входили в состав коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве, их освободили от должностей в августе этого года. О возможном возвращении Иванова в корпорацию в июле писал РБК. Позднее стало известно, что он будет курировать производство спутников.

Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации
Политика
Александр Иванов

В структуре госкорпорации, отмечается в сообщении, возникнут два новых направления. Во-первых, «Роскосмос» намерен начать сотрудничество с частными компаниями, которые создают спутники, чтобы предоставлять космические услуги «широкому кругу пользователей <...> на возмездной основе». Во-вторых, будет создана «электронная компонентная база для космических аппаратов», что необходимо для выпуска сотен спутников в год.

Борисов ранее говорил, что Россия сильно отстает в производстве спутников от других стран. Он также отмечал, что космические услуги следует предоставлять на коммерческой, а не бесплатной основе.

В числе других решений набсовета — назначение гендиректором Салаватского химического завода Анатолия Усманова и главой компании «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева» Евгения Нестерова. Оба предприятия входят в госкорпорацию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Евгений Дудин / РБК Как мобилизация отразилась на ресторанах — мнения участников рынка
Статьи
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
По каким отраслям ударят новые санкции ЕС
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО
Статьи
Pro
Что ждет рубль и экономику России в 2022–2023 годах
Клуб инвесторов

«Роскосмос» перенес первую за 50 лет лунную миссию на 2023 год
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Борисов стал руководителем «Роскосмоса» 15 июля. Ранее он на посту заместителя председателя правительства более четырех лет отвечал за оборонную и космическую промышленность.

О новом назначении бывшего главы корпорации Дмитрия Рогозина пока официально не сообщалось. 27 сентября «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что он может стать постоянным представителем президента в новом федеральном округе, который появится после включения в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов.

По данным собеседников издания, их объединят с Крымом в Крымский федеральный округ. Со слов источников, близких к администрации президента, решение по назначению Рогозина примут в ближайшее время.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Роскосмос сокращение сотрудников Юрий Борисов
Материалы по теме
Борисов доложил Путину о планах уйти с МКС и создать российскую станцию
Политика
«Роскосмос» завершил испытания «царь-двигателя» для ракеты «Союз-5»
Технологии и медиа
«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter