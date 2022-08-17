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В «Роскосмосе» сменился куратор направления по производству спутников

Александр Иванов
Александр Иванов (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Первый замгендиректор и куратор направления по разработке и производству спутников в «Роскосмосе» Юрий Урличич покинул свой пост — информация об Урличиче исчезла из раздела «руководство» на сайте «Роскосмоса».

Должность первого замгендиректора госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективных проектов (так называлась должность Урличича) занял Александр Иванов, информация об этом появилась в том же разделе сайта госкорпорации. Ранее о том, что Иванов может занять должность Урличича в госкорпорации, сообщал РБК.

Иванов в 2016–2018 годах уже занимал пост первого замгендиректора «Роскосмоса», но после назначения гендиректором корпорации Дмитрия Рогозина ушел в ВПК, где работал под руководством вице-премьера Юрия Борисова. Борисов в июле оставил должность зампреда правительства и возглавил «Роскосмос».

Урличич долгое время (с 2001 по 2012 год) возглавлял одно из крупнейших предприятий «Роскосмоса» — ОАО «Российские космические системы» (РКС) — головную компанию отрасли в сфере приборостроения. С 2006 по 2012 год являлся генеральным конструктором российской навигационной системы «Глонасс», за которую отвечают РКС и ИСС им. Решетнева — производитель спутникового флота. Кроме этого Урличич был одним из инициаторов проекта «Сфера» — плана по создания к 2030 году группировки из 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутников связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционного зондирования Земли.

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Александр Иванов

61-летний Иванов — уроженец села Панево (Псковская область) и выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения по специальности «электрооборудование летательных аппаратов». Является выпускником Военной академии Генштаба, кандидат военных наук, имеет классный чин действительного государственного советника второго класса. На протяжении 27 лет проходил службу на разных должностях в Вооруженных силах России.

В апреле 2013 года занял пост начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, инновационных исследований Минобороны. В декабре того же года Иванов был назначен первым заместителем руководителя Федерального космического агентства (ныне «Роскосмос»).

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В 2016 году Иванов вновь назначен первым заместителем главы «Роскосмоса», пробыв на этой должности до июня 2018 года. Затем назначен председателем государственных пусковых комиссий «Роскосмоса». С середины июля 2018 года занимал пост члена коллегии Военно-промышленной комиссии.

Борисов, который ранее занимал пост вице-премьера, возглавил «Роскосмос» 15 июля, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Еще при предыдущем главе госкорпорация объявила, что пересмотрит федеральную космическую программу, чтобы сделать приоритет на российской спутниковой группировке. Рогозин в начале июня заявлял, что весь ресурс космических аппаратов «Роскосмоса» используется в интересах Минобороны, но на орбите «очень мало» российских спутников — чуть более 160 военного и гражданского назначения. В то же время против российской армии, по его словам, развернуты тысячи спутников.

Назначение Борисова главой «Роскосмоса» и приход в госкорпорацию члена коллегии ВПК подразумевает милитаризацию этого ведомства, говорил РБК основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. Вероятно, закроется или будет трансформирован под военные нужды проект «Сфера», который курирует Урличич, полагает Егоров.

Теги
Роскосмос замгендиректора смена руководства спутники
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