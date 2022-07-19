Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 12:02
Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Генпрокурора Политика, 11:58
На особых условиях: когда выгодно менять зарплатную карту РБК и ВТБ, 11:56
Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации Политика, 11:55
МВД Херсонской области сообщило о перехвате ракет Политика, 11:52
Брянский губернатор сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины Политика, 11:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:49
ВТБ ожидает роста выдачи ипотеки в 1,5 раза во втором полугодии Недвижимость, 11:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Суд в Ростове приговорил к 10 годам оперного певца за призывы к митингам Политика, 11:42
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 11:39
В Запорожье назвали девизом фразу «Мы вместе с Россией» Политика, 11:29
Чиновник превышает полномочия: как не сесть в тюрьму за соучастие Pro, 11:29
Медведев заявил о засасывающей все больше оружия воровской воронке Политика, 11:23
Акции «Детского мира» выросли на 5% после выхода операционных результатов Инвестиции, 11:19
Политика ,  
0 

Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации

Член коллегии ВПК Александр Иванов, ранее дважды занимавший позицию первого замглавы «Роскосмоса», может снова вернуться на эту должность. Вслед за Рогозиным из госкорпорации уже ушел один из его замов
Александр Иванов
Александр Иванов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Александр Иванов готовится к переходу на работу в «Роскосмос», рассказали РБК два источника в космической отрасли и подтвердил источник в ВПК.

Обсуждается, что Иванов займет должность первого заместителя гендиректора госкорпорации, говорят собеседники РБК в космической отрасли. Сейчас у главы «Роскосмоса» два первых заместителя — Юрий Урличич, отвечающий за развитие орбитальной группировки и перспективные проекты, и Максим Овчинников, ответственный за экономику и финансы. «Иванов уже приезжал в «Роскосмос», где провел совещание. Предполагается, что он займет место Урличича, а Овчинников сохранит свою должность», — уточнил один из собеседников. Он добавил, что распоряжение о назначении Иванова пока не подписано.

Помимо этого, уже ушел со своего поста заместитель гендиректора «Роскосмоса» по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко, рассказали два источника РБК в космической отрасли. В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили увольнение Харченкова.

Остальные вопросы там оставили без ответа. В окружении гендиректора госкорпорации отказались от комментариев. РБК также направил запрос вице-премьеру, курирующему космическую отрасль.

Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
Политика
Дмитрий Рогозин

На прошлой неделе в «Роскосмосе» сменилось руководство — вместо Дмитрия Рогозина госкорпорацию возглавил Юрий Борисов, который ранее на посту вице-премьера более четырех лет курировал космическое направление и оборонно-промышленный комплекс, также являлся председателем коллегии ВПК. До этого — с 2012 по 2018 гг — Борисов был заместителем министра обороны, курировавшим взаимодействие с оборонной промышленностью. Новым куратором оборонной и космической отраслей в правительстве стал Денис Мантуров. Теперь он совмещает должность вице-премьера с руководством Минпромторгом.

Назначение Борисова главой «Роскосмоса» и приход в госкорпорацию члена коллегии ВПК подразумевает милитаризацию этого ведомства, считает основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. Вероятно, закроется или будет трансформирован под военные нужды проект «Сфера», который курирует Урличич, полагает Егоров.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Говард Маркс 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта
Статьи
Pro
Как перестать обкрадывать бизнес ради личных нужд: пять правил
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Форензик вам в помощь: как сотрудники обманывают компании и что делать
Кейсы
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Нет времени на завтрак: как эта отговорка сделает вас непродуктивным
Инструкции

То немногое сотрудничество в космической сфере с другими странами — помимо МКС — осуществляется по линии РАН, но «Роскосмос» на эти проекты не влияет, отметил эксперт. «Роскосмос» в принципе никогда не был полностью гражданским, 30-50% его деятельности всегда осуществлялась в военных целях, напомнил Егоров. «И сейчас, когда нет коммерческих запусков, когда запад не настроен на сотрудничество, у Роскосмоса остается один заказчик — государство. А если государство милитаризуется, то и движение «Роскосмоса» происходит в этом же направлении», — заключил эксперт.

В конце мая Рогозин — на тот момент еще глава «Роскосмоса» — сообщил о планах поставить на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в ближайшее время. В начале июня Рогозин заявил, что весь ресурс спутников госкорпорации активно задействован в интересах Минобороны. По большому счету «Роскосмос» стал частью вооруженных сил России, подчеркивал Рогозин.

Кто такой Александр Иванов

61-летний Иванов — уроженец села Панево (Псковская область) и выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения по специальности «Электрооборудование летательных аппаратов». Также получил диплом Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого по специальности «Военное и административное управление». Помимо этого является выпускником Военной академии Генштаба. Иванов — кандидат военных наук, имеет классный чин действительного государственного советника второго класса.

После выпуска из петербургского университета в 1984 году Иванов на протяжении двадцати семи лет проходил службу на разных должностях в вооруженных силах России. До 2008 года на первом Государственном испытательном космодроме прошел путь от инженера расчета до заместителя начальника космодрома по научно-исследовательской и испытательной работе. С 2009 по 2011 год был начальником вооружения — заместителем командующего Космическими войсками по вооружению.

В 2011 году Иванов назначен начальником Управления обеспечения средствами выведения космических аппаратов, а с 2012 года стал заместителем гендиректора по эксплуатации космических комплексов предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева.

Вице-премьер Борисов уйдет в отставку
Политика
Юрий Борисов

В апреле 2013 года занимал пост начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, инновационных исследований Минобороны. В декабре того же года Иванов был назначен первым заместителем руководителя Федерального космического агентства (ныне — «Роскосмос»). В 2015 году Иванов был временно исполняющим обязанности руководителя «Роскосмоса».

С марта 2015 года на протяжении трех лет являлся председателем Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.

В 2016 году Иванов вновь назначен первым заместителем главы Роскосмоса, пробыв на этой должности до июня 2018 года. Затем назначен председателем государственных пусковых комиссий «Роскосмоса». С середины июля 2018 года и до сих пор Иванов занимает пост члена коллегии Военно-промышленной комиссии.

Авторы
Теги
Инна Сидоркова Инна Сидоркова
Роскосмос Александр Иванов ВПК Юрий Борисов кадровые перестановки Дмитрий Рогозин
Материалы по теме
Путин уволил Рогозина с должности главы «Роскосмоса»
Политика
Вице-премьер Борисов уйдет в отставку
Политика
Путин назначил Мантурова вице-премьером
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter