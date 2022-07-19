Борисов вернет в «Роскосмос» бывшего врио главы госкорпорации

Член коллегии ВПК Александр Иванов, ранее дважды занимавший позицию первого замглавы «Роскосмоса», может снова вернуться на эту должность. Вслед за Рогозиным из госкорпорации уже ушел один из его замов

Александр Иванов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Александр Иванов готовится к переходу на работу в «Роскосмос», рассказали РБК два источника в космической отрасли и подтвердил источник в ВПК.

Обсуждается, что Иванов займет должность первого заместителя гендиректора госкорпорации, говорят собеседники РБК в космической отрасли. Сейчас у главы «Роскосмоса» два первых заместителя — Юрий Урличич, отвечающий за развитие орбитальной группировки и перспективные проекты, и Максим Овчинников, ответственный за экономику и финансы. «Иванов уже приезжал в «Роскосмос», где провел совещание. Предполагается, что он займет место Урличича, а Овчинников сохранит свою должность», — уточнил один из собеседников. Он добавил, что распоряжение о назначении Иванова пока не подписано.

Помимо этого, уже ушел со своего поста заместитель гендиректора «Роскосмоса» по административным и корпоративным вопросам Иван Харченко, рассказали два источника РБК в космической отрасли. В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили увольнение Харченкова.

Остальные вопросы там оставили без ответа. В окружении гендиректора госкорпорации отказались от комментариев. РБК также направил запрос вице-премьеру, курирующему космическую отрасль.

На прошлой неделе в «Роскосмосе» сменилось руководство — вместо Дмитрия Рогозина госкорпорацию возглавил Юрий Борисов, который ранее на посту вице-премьера более четырех лет курировал космическое направление и оборонно-промышленный комплекс, также являлся председателем коллегии ВПК. До этого — с 2012 по 2018 гг — Борисов был заместителем министра обороны, курировавшим взаимодействие с оборонной промышленностью. Новым куратором оборонной и космической отраслей в правительстве стал Денис Мантуров. Теперь он совмещает должность вице-премьера с руководством Минпромторгом.

Назначение Борисова главой «Роскосмоса» и приход в госкорпорацию члена коллегии ВПК подразумевает милитаризацию этого ведомства, считает основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. Вероятно, закроется или будет трансформирован под военные нужды проект «Сфера», который курирует Урличич, полагает Егоров.

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То немногое сотрудничество в космической сфере с другими странами — помимо МКС — осуществляется по линии РАН, но «Роскосмос» на эти проекты не влияет, отметил эксперт. «Роскосмос» в принципе никогда не был полностью гражданским, 30-50% его деятельности всегда осуществлялась в военных целях, напомнил Егоров. «И сейчас, когда нет коммерческих запусков, когда запад не настроен на сотрудничество, у Роскосмоса остается один заказчик — государство. А если государство милитаризуется, то и движение «Роскосмоса» происходит в этом же направлении», — заключил эксперт.

В конце мая Рогозин — на тот момент еще глава «Роскосмоса» — сообщил о планах поставить на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в ближайшее время. В начале июня Рогозин заявил, что весь ресурс спутников госкорпорации активно задействован в интересах Минобороны. По большому счету «Роскосмос» стал частью вооруженных сил России, подчеркивал Рогозин.

Кто такой Александр Иванов

61-летний Иванов — уроженец села Панево (Псковская область) и выпускник Санкт-Петербургского госуниверситета аэрокосмического приборостроения по специальности «Электрооборудование летательных аппаратов». Также получил диплом Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого по специальности «Военное и административное управление». Помимо этого является выпускником Военной академии Генштаба. Иванов — кандидат военных наук, имеет классный чин действительного государственного советника второго класса.

После выпуска из петербургского университета в 1984 году Иванов на протяжении двадцати семи лет проходил службу на разных должностях в вооруженных силах России. До 2008 года на первом Государственном испытательном космодроме прошел путь от инженера расчета до заместителя начальника космодрома по научно-исследовательской и испытательной работе. С 2009 по 2011 год был начальником вооружения — заместителем командующего Космическими войсками по вооружению.

В 2011 году Иванов назначен начальником Управления обеспечения средствами выведения космических аппаратов, а с 2012 года стал заместителем гендиректора по эксплуатации космических комплексов предприятия «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева.

В апреле 2013 года занимал пост начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, инновационных исследований Минобороны. В декабре того же года Иванов был назначен первым заместителем руководителя Федерального космического агентства (ныне — «Роскосмос»). В 2015 году Иванов был временно исполняющим обязанности руководителя «Роскосмоса».

С марта 2015 года на протяжении трех лет являлся председателем Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов.

В 2016 году Иванов вновь назначен первым заместителем главы Роскосмоса, пробыв на этой должности до июня 2018 года. Затем назначен председателем государственных пусковых комиссий «Роскосмоса». С середины июля 2018 года и до сих пор Иванов занимает пост члена коллегии Военно-промышленной комиссии.