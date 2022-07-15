Путин назначил Борисова главой «Роскосмоса»

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Юрия Борисова от должности вице-премьера, он назначен главой «Роскосмоса», сообщает Кремль.

Ранее о том, что Борисов уйдет в отставку с поста вице-премьера, сообщили источники РБК. Они также говорили, что он перейдет в «Роскосмос».

Борисов работал заместителем председателя правительства более четырех лет, отвечал за оборонную промышленность и «Роскосмос». В начале 2020 года президент расширил полномочия Борисова, поручив дополнительно курировать гражданскую промышленность и ТЭК. Однако под конец 2020 года тот лишился части новых полномочий, продолжив курировать оборонную и гражданскую промышленность, а также космос.

Рогозин возглавлял «Роскосмос» с мая 2018 года, до этого, в 2011 — 2018 годах, был вице-премьером.

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