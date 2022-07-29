Борисов заявил об отставании России в производстве спутников

«Роскосмос» «задолжал» российской экономике, заявил новый глава госкорпорации. По его словам, России необходимо развивать индустриальную модель производства спутников, а делать это теперь придется под санкционным давлением

Юрий Борисов (в центре) (Фото: Роскосмос)

США, Китай и Европа давно обогнали Россию в производстве спутников, заявил в интервью каналу «Россия 24» гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем», — пояснил он. По словам Борисова, госкорпорация «сильно задолжала российской экономике». Чтобы научиться производить спутники «совершенно в другом количестве», необходима коренная перестройка основных процессов, а осуществлять ее придется в условиях санкций, которые в первую очередь затрагивают электронно-компонентную базу, заявил он, отметив, однако, что санкции «не являются стопроцентной отговоркой». Борисов пообещал сотрудничать в этой сфере с дружественными государствами.

«Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, это и связь, это и передача данных, это и навигация, это метеоинформация, картография, знание поверхности Земли для анализа чрезвычайных ситуаций и прочее», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Он раскритиковал бесплатное предоставление услуг, спрос на которые достаточно велик. «Мое глубокое убеждение: когда производитель услуг и потенциальный потребитель услуг не входят в нормальные товарно-денежные отношения, не достигается основной результат. Обе стороны в такой ситуации не заинтересованы в улучшении услуг», — заявил Борисов. По его мнению, нужно постепенно переходить на коммерческое предоставление услуг.

Борисов, который ранее занимал пост вице-премьера, возглавил «Роскосмос» 15 июля, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Еще при предыдущем главе госкорпорация объявила, что пересмотрит федеральную космическую программу, чтобы сделать приоритет на российской спутниковой группировке. Рогозин в начале июня заявлял, что весь ресурс космических аппаратов «Роскосмоса» используется в интересах Минобороны, но на орбите «очень мало» российских спутников — чуть более 160 военного и гражданского назначения. В то же время против российской армии, по его словам, развернуты тысячи спутников.

В начале июля Рогозин назвал тему спутникостроения в России «одной из самых тревожных», объяснив это «недоступностью радиационностойкой элементной базы». Он предложил национализировать производство микроэлектроники для спутников.