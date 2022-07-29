Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 62,57 (+1,35) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 61,31 (+1,11) Инвестиции, 16:04
Борисов заявил об отставании России в производстве спутников Экономика, 23:45
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 23:39
Восемь человек погибли после падения спасательного вертолета в Грузии Общество, 23:20
«Барселона» прописала €1 млрд отступных в контракте новичка из «Севильи» Спорт, 23:13
Белый дом сообщил о планах Байдена переизбраться в 2024 году Политика, 23:02
МВД объяснило задержание участников команды «Омбудсмена полиции» Общество, 23:02
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 22:55
Минобороны России сообщило о подорвавшемся на мине судне Украины Политика, 22:54
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Пике согласился отдать детей Шакире за €400 тыс. и пять перелетов в год Спорт, 22:48
Теннисистка Селехметьева не смогла пробиться в полуфинал турнира в Праге Спорт, 22:24
Талибы отвергли рост числа бойцов ИГ в Афганистане Политика, 22:23
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 22:22
В реке Чита ожидают максимального уровня поднятия воды. Видео Общество, 22:17
Белый дом заявил об отсутствии планов контакта Байдена с Путиным Политика, 22:07
Экономика ,  
0 

Борисов заявил об отставании России в производстве спутников

«Роскосмос» «задолжал» российской экономике, заявил новый глава госкорпорации. По его словам, России необходимо развивать индустриальную модель производства спутников, а делать это теперь придется под санкционным давлением
Юрий Борисов (в центре)
Юрий Борисов (в центре) (Фото: Роскосмос)

США, Китай и Европа давно обогнали Россию в производстве спутников, заявил в интервью каналу «Россия 24» гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Мы упустили время так называемой индустриальной модели производства автоматических спутников, которые являются основой различных космических систем», — пояснил он. По словам Борисова, госкорпорация «сильно задолжала российской экономике». Чтобы научиться производить спутники «совершенно в другом количестве», необходима коренная перестройка основных процессов, а осуществлять ее придется в условиях санкций, которые в первую очередь затрагивают электронно-компонентную базу, заявил он, отметив, однако, что санкции «не являются стопроцентной отговоркой». Борисов пообещал сотрудничать в этой сфере с дружественными государствами.

«Сегодня нельзя представить современный мир без космических услуг. Это и цифровое телевидение, это и связь, это и передача данных, это и навигация, это метеоинформация, картография, знание поверхности Земли для анализа чрезвычайных ситуаций и прочее», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Он раскритиковал бесплатное предоставление услуг, спрос на которые достаточно велик. «Мое глубокое убеждение: когда производитель услуг и потенциальный потребитель услуг не входят в нормальные товарно-денежные отношения, не достигается основной результат. Обе стороны в такой ситуации не заинтересованы в улучшении услуг», — заявил Борисов. По его мнению, нужно постепенно переходить на коммерческое предоставление услуг.

Рогозин предложил национализацию производства электроники для спутников
Экономика
Фото:Роскосмос

Борисов, который ранее занимал пост вице-премьера, возглавил «Роскосмос» 15 июля, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. Еще при предыдущем главе госкорпорация объявила, что пересмотрит федеральную космическую программу, чтобы сделать приоритет на российской спутниковой группировке. Рогозин в начале июня заявлял, что весь ресурс космических аппаратов «Роскосмоса» используется в интересах Минобороны, но на орбите «очень мало» российских спутников — чуть более 160 военного и гражданского назначения. В то же время против российской армии, по его словам, развернуты тысячи спутников.

В начале июля Рогозин назвал тему спутникостроения в России «одной из самых тревожных», объяснив это «недоступностью радиационностойкой элементной базы». Он предложил национализировать производство микроэлектроники для спутников.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock КНР и Индия стали закупать меньше нефти из РФ. Почему и что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Фото: Andrew Wong / Getty Images Как модель «красной и синей ноги» поможет сохранить отношения
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Домашняя кардиотренировка: пять базовых упражнений
Инструкции
Pro
Фото: Kimberly White / Stringer Как миллиардеры защищаются от инфляции: варианты от Мангера и Далио
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Зачем инвестору 3D-принтинг и как на нем заработать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Юрий Борисов Роскосмос спутники
Материалы по теме
Борисов заявил, что дату ухода России с МКС еще не выбрали
Технологии и медиа
Возглавивший «Роскосмос» Борисов поблагодарил Рогозина
Технологии и медиа
«Роскосмос» обновит космическую программу и отдаст приоритет спутникам
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter