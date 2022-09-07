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«Роскосмос» перенес первую за 50 лет лунную миссию на 2023 год

Запуск «Луны-25» должен был состояться еще в 2015 году, но его многократно переносили. На этот раз перенос связан с проблемами в работе прибора для мягкой посадки
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Роскосмос» перенес первую в истории современной России лунную миссию — запуск аппарата «Луна-25» — на следующий год, рассказал ТАСС глава госкорпорации Юрий Борисов.

Впоследствии в «Роскосмосе» пояснили, что запуск перенесен из-за проблем с прибором для мягкой посадки — доплеровского измерителя скорости и дальности (ДИСД), разработанного концерном «Вега» (входит в «Ростех»). Запуск может состояться с июля по август 2023 года, после устранения неполадок.

О планах «Роскосмоса» перенести миссию как минимум на 2023 год ТАСС писал еще в июле. Собеседники агентства поясняли, что по итогам проведенных в мае-июне испытаний ДИСД от концерна «Вега» был признан не соответствующим требованиям технического задания по точности.

Станция должна была отправиться на Луну еще в 2015 году, но запуск в течение семи лет переносили. Этой весной президент Владимир Путин сообщил, что Россия возобновит лунную программу, а тогдашний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация должна успеть запустить «Луну-25» в третьем квартале 2022 года. Впоследствии планировалось отправить миссии «Луна-26» (для картографирования) и «Луна-27» (для исследования грунта).

В июле исполнительный директор «Роскосмоса» по науке Александр Блошенко сообщил, что работы по пилотируемым полетам на Луну отложены, чтобы приоритизировать более насущные задачи — дистанционное зондирование Земли и связь.

Последняя миссия на Луну состоялась в 1972 году в рамках американской программы «Аполлон».

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