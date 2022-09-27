Минобороны сообщило о двух сбитых украинских МиГ-29 в Херсонской области

В Херсонской и Харьковской областях в воздухе уничтожили 17 снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны России

Российские истребители сбили в Херсонской области два МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты семь беспилотников в Донецкой народной республике, в Херсонской и Харьковской областях, говорится в сообщении министерства.

В районе города Купянск в воздухе уничтожена ракета «Точка-У», в общей сложности 17 снарядов РСЗО HIMARS сбили в Херсонской и Харьковской областях, утверждают в Минобороны.

В Харьковской области и Донецкой народной республике уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в районе села Лозоватка в Днепропетровской области — наземная станция управления комплекса беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации на Украине уничтожено 304 украинских самолета, 155 вертолетов, более 2 тыс. беспилотников, 377 ЗРК. более 5 тыс. танков и других боевых машин, 3423 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5909 единиц автомобильной спецтехники, добавили в министерстве.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее необходимость президент Владимир Путин объяснил защитой населения Донбасса и обеспечением безопасности России. За время операции российские войска взяли под контроль Херсонскую, часть Запорожской и Харьковской области, а также, как говорил министр обороны Сергей Шойгу в начале июля, «освободили» Луганскую народную республику.

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За три дня до начала спецоперации, 21 февраля, Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 23 сентября в Херсонской и Запорожской области начались референдумы о вхождении в состав России, голосование должно завершиться вечером 27 сентября. Москва поддержит решение жителей этих территорий, говорил Путин.

21 сентября президент объявил о частичной мобилизации в России. Под нее попадут 300 тыс. человек, те, кто уже отслужил, имеют боевой опыт и военную специальность, утверждал министр обороны Сергей Шойгу. В первые же дни в регионах признали, что военкоматами допускаются ошибки, в том числе фиксировались случаи вручения повесток онкобольным мужчинам, многодетным отцам, студентам и специалистам важных для экономики профессий.