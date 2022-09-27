Bloomberg не увидел у ЕС готовности поставлять Украине тяжелое вооружение
Европейские страны вряд ли смогут резко увеличить поставки вооружения Киеву, в том числе потому, что собственные запасы тяжелых вооружений у них истощаются. Об этом агентству Bloomberg сообщил высокопоставленный европейский чиновник. Также, по его словам, проявляют «осторожность в поставках» и США, чтобы не провоцировать новый виток конфликта.
Еще четверо чиновников, разбирающиеся в политике европейских стран в отношении Украины, сообщили агентству, что не видят каких-либо признаков, свидетельствующих о готовности стран Европы отправить Киеву новые партии тяжелого вооружения. Собеседники агентства говорят, что «яблоком раздора» между Украиной и Европой стали немецкие танки Leopard, которые используют несколько стран НАТО, в том числе Испания, Нидерланды, Норвегия, Греция и Турция, а также кандидат в НАТО — Финляндия.
Источник, знакомый с этим вопросом, сказал агентству, что пока Берлин не получал официальных просьб разрешить использовать эту технику для помощи Украине. Представитель министерства экономики Германии, которое занимается лицензированием экспорта вооружений, сказал Bloomberg, что не может комментировать потенциальные или ожидающие рассмотрения заявки.
Украина ранее получила танки от союзников, в том числе от Польши, которая поставила Киеву более 250 танков советской разработки, указывает агентство. Теперь Варшаве нужно обеспечить собственные потребности, прежде чем отправить новое оружие Украине.
Украина неоднократно обращалась к западным странам с просьбами отправлять больше оружия. Так, например, в начале сентября Die Welt сообщала, что ремьер-министр Украины Денис Шмыгаль просил отправить на Украину новейшие танки Leopard 2, но немецкий канцлер Олаф Шольц не дал согласия на это.
Сейчас помимо прямой передачи военного снаряжения и техники Германия оказывает поддержку Киеву с помощью схем обмена поставляемой на Украину советской техники из стран Восточной Европы на современную немецкую для этих государств. По этой схеме советские танки Т-72 идут на Украину из Польши.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 18 сентября заявила, что ФРГ пока не будет отправлять на Украину боевые танки западного образца, так как не хочет действовать в одиночку, без согласия западных партнеров. От Берлина Киев получает другое оружие — ракетные установки, в том числе реактивные системы залпового огня Mars, боеприпасы к ним, пулеметы, гаубицы и т.д.