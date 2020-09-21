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Протесты в Белоруссии ,  
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Боррель назвал вопросом репутации решение о санкциях против Белоруссии

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet / AP)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал приложить все усилия для принятия санкций против Белоруссии. По его словам, от этого зависит репутация всего Евросоюза, передает корреспондент РБК.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы санкции против Белоруссии были приняты к следующей встрече министров, — заявил дипломат на пресс-конференции в Брюсселе. — Это становится моей личной целью, потому что я понимаю, что от этого зависит престиж Европейского союза».

Тихановская предложила Европарламенту список чиновников для ввода санкций
Политика
Светлана Тихановская

Сегодня экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила на внеочередном заседании Европарламента и предложила депутатам список официальных лиц республики для введения против них санкций. По ее словам, они причастны к насилию в отношении митингующих.

На заседании главы дипведомств Евросоюза не смогли принять решение о введении санкций, так как не все поддержали эту инициативу. Боррель высказал надежду, что во время следующей встречи главы МИДов смогут прийти к единому мнению.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

Протесты в стране начались 9 августа после президентских выборов. ЦИК заявила, что победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция и протестующие считают данные результаты сфальсифицированными и называют истинным президентом Тихановскую.

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Массовые акции быстро переросли в столкновения между протестующими и силовиками. Только за первую неделю в республике были задержаны более 7 тыс. человек, из них более 600 заявили, что были избиты силовиками.

Марш оппозиции в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

В конце августа Литва, Латвия и Эстония приняли санкции против белорусских официальных лиц. Затем Европарламент принял резолюцию, согласно которой депутаты не признают Александра Лукашенко легитимным президентом и требуют, чтобы Евросоюз ввел против него санкции.

ЕС Белоруссия протесты санкции
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Тихановская предложила Европарламенту список чиновников для ввода санкций
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Белорусская оппозиция потребовала в Европарламенте ввести санкции. Видео
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