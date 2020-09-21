Боррель назвал вопросом репутации решение о санкциях против Белоруссии

Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet / AP)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал приложить все усилия для принятия санкций против Белоруссии. По его словам, от этого зависит репутация всего Евросоюза, передает корреспондент РБК.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы санкции против Белоруссии были приняты к следующей встрече министров, — заявил дипломат на пресс-конференции в Брюсселе. — Это становится моей личной целью, потому что я понимаю, что от этого зависит престиж Европейского союза».

Сегодня экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила на внеочередном заседании Европарламента и предложила депутатам список официальных лиц республики для введения против них санкций. По ее словам, они причастны к насилию в отношении митингующих.

На заседании главы дипведомств Евросоюза не смогли принять решение о введении санкций, так как не все поддержали эту инициативу. Боррель высказал надежду, что во время следующей встречи главы МИДов смогут прийти к единому мнению.