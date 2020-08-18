Макрон попросил Путина содействовать налаживанию диалога в Белоруссии

Эмманюэль Макрон (Фото: Axel Schmidt / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал российского коллегу оказать содействие урегулированию ситуации и диалогу для выхода Белоруссии из кризиса, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В ходе беседы Макрон также подчеркнул решимость Европейского союза играть конструктивную роль в том, чтобы «насилие в отношении населения прекратилось незамедлительно, и для того, чтобы этот кризис был урегулирован как можно скорее».

По словам Макрона, Франция работает в координации с канцлером Германии, председателем Европейского совета и всеми партнерами в рамках Европейского совета над организацией внеочередной видеоконференции Евросовета, посвященной Белоруссии, которая состоится в среду.

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