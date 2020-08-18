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Макрон попросил Путина содействовать налаживанию диалога в Белоруссии

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Axel Schmidt / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвал российского коллегу оказать содействие урегулированию ситуации и диалогу для выхода Белоруссии из кризиса, сообщает пресс-служба  Елисейского дворца.

В ходе беседы Макрон также подчеркнул решимость Европейского союза играть конструктивную роль в том, чтобы  «насилие в отношении населения прекратилось незамедлительно, и для того, чтобы этот кризис был урегулирован как можно скорее».

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По словам Макрона, Франция работает в координации с канцлером Германии, председателем Европейского совета и всеми партнерами в рамках Европейского совета над организацией внеочередной видеоконференции Евросовета, посвященной Белоруссии, которая состоится в среду. 

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Теги: Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Белоруссия, выборы президента
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