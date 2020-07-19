Папа Франциск призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана

Папа римский Франциск (Фото: Andrew Medichini / Getty Images)

Папа римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с вооруженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил в ходе воскресной проповеди, передает издание Vatican News.

Понтифик призвал к незамедлительному прекращению огня, чтобы обеспечить мир, который создаст условия для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

По словам Франциска, он хочет заверить в своей близости тех, кто сталкивается с коронавирусной инфекцией, а также с ее экономическими и социальными последствиями. «Мои мысли особенно обращены к тем группам населения, страдания которых усугубляются конфликтными ситуациями», — добавил он.

Папа Франциск отметил, что помолился за семьи погибших из-за конфликта, и выразил надежду, что международное сообщество и враждующие стороны смогут уладить этот кризис и прийти к мирному решению.