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Папа Франциск призвал прекратить огонь на границе Армении и Азербайджана

Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Andrew Medichini / Getty Images)

Папа римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с вооруженным конфликтом между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил в ходе воскресной проповеди, передает издание Vatican News.

Понтифик призвал к незамедлительному прекращению огня, чтобы обеспечить мир, который создаст условия для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

По словам Франциска, он хочет заверить в своей близости тех, кто сталкивается с коронавирусной инфекцией, а также с ее экономическими и социальными последствиями. «Мои мысли особенно обращены к тем группам населения, страдания которых усугубляются конфликтными ситуациями», — добавил он.

Папа Франциск отметил, что помолился за семьи погибших из-за конфликта, и выразил надежду, что международное сообщество и враждующие стороны смогут уладить этот кризис и прийти к мирному решению.

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На границе Азербайджана и Армении в Товузском районе 12 июля начались боевые столкновения между вооруженными силами двух стран. В боях применялись артиллерия и другое тяжелое оружие. Обе страны понесли потери среди военных и гражданских лиц — всего погибли около 20 человек. Через два дня стороны конфликта сообщили о стабилизации обстановки, но позднее обстрелы возобновились.


 

Теги: Армения, Азербайджан, Папа Римский
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