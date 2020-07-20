Кремль оценил «эмоциональный фон» из-за конфликта Армении и Азербайджана

Фото: Armenian Defense Ministry Press Service / PanPhoto / AP

В России надеются, что Армения и Азербайджан вернутся к режиму прекращения огня и урегулируют пограничный конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована, и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло», — сказал Песков.

Он пояснил, что в России живут множество представителей народов Армении и Азербайджана. «Очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих наших граждан безучастными, и, конечно, эмоционально они свою реакцию проявляют», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ситуация на границе двух стран обострилась с 12 июля — там произошли боестолкновения, в которых обе стороны потеряли военных. Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в незаконном нарушении границы и нарушении «режима тишины». После этого обстановка в Товузском районе то стабилизировалась, то снова накалялась.