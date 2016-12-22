В Кремле выступили в поддержку версии Путина о личности Боширова

Расследования Bellingcat и ​The Insider о личностях мужчин, которых в Британии подозревают в отравлении Скрипалей, неофициальные, заметил пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Кремле заявили, что продолжают исходить в вопросе о личности Руслана Боширова и Александра Петрова (в Великобритании россиян назвали «сотрудниками ГРУ» и заподозрили в отравлении бывшего полковника этой спецслужбы Сергея Скрипаля и его дочери Юлии) из той информации, которую ранее озвучил президент и «которая была озвучена самими гражданами России» во время интервью телеканалу RT, передает корреспондент РБК.

«Президент сказал что они гражданские. Он [Путин] располагает такой информацией», — напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее группа журналистов-расследователей из Bellingcat и ​The Insider сообщила, что на копиях служебных документов Федеральной миграционной службы с паспортными данными Петрова и Боширова и заявлениями о выдаче российских паспортов на их имена содержится пометка «С.С.». По словам источников Bellingcat и ​The Insider, это означает «совершенно секретно» и ​свидетельствует о связях мужчин со спецслужбами. Кроме того, 26 сентября эксперты Bellingcat и ​The Insider узнали в Руслане Боширове ​российского полковника военной разведки Анатолия Чепигу, который был удостоен в 2014 году звания Героя России. На следующий день газета «Коммерсантъ» пообщалась с земляками Чепиги из Амурской области. «Это он, Толя», — подтвердила изданию женщина, с которой он близко общался в школьные годы.

«У нас нет каких-то других данных, [кроме тех, что озвучил в сентябре президент]», — отреагировал на вопросы относительно Боширова и Петрова Песков.

«Вы знаете это неформальное расследование [Bellingcat и ​The Insider]. Мы не знаем насколько оно соответствует правде», — добавил пресс-секретарь президента, заметив, что пока в Кремле «оперируют данными, которые представил президент и сами Петров и Боширов [во время интервью телеканалу RT]». Они тогда заявили, что не работают в разведке и приехали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть на «знаменитый собор».

Реагируя на вопросы относительно того, что подозреваемые Лондоном в отравлении Скрипалей якобы являются военными, пресс-секретарь президента предложил журналистам обратиться в Минобороны.​

Информацией о том, действительно ли Боширов является полковником Чепигой, Песков, по его словам, не располагает. В Кремле, как заверил пресс-секретарь главы государства, эту информацию проверят. Также там, по информации Пескова, проинспектируют списки награжденных военнослужащих.

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