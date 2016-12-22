СМИ узнали условия нового кредита МВФ для Украины

Из-за невыполнения условий прежних программ МВФ Киев не может договориться с фондом о долгосрочных кредитах. Поэтому речь идет о финансировании сроком на 12–15 месяцев, выяснила «Экономическая правда»

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Международный валютный фонд выдвинул Украине условия для получения нового кредита, о деталях обсуждаемых мер со ссылкой на свои источники сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Киев не смог выполнить на 100% условия подписанной в 2015 году четырехлетней программы EFF (Extended Fund Facility, «Механизм расширенного финансирования». — РБК), по которой получил $8,7 млрд от МВФ (из планируемых $17,5 млрд).

Поэтому стороны переговоров попытались договориться о новой, более короткой программе кредитования Украины — так называемой программе stand by сроком на 12–15 месяцев. Средства, выделяемые в рамках таких программ, предназначены для преодоления финансовых кризисов в стране. Максимальный срок их действия — 36 месяцев. Киев рассчитывает получить $5–6 млрд.

Однако для того чтобы получить финансирование по новой программе, Киеву придется взять на себя новые обязательства. Одним из таких требований со стороны МВФ является повышение цены на газ для украинских потребителей. Собеседники «Экономической правды» рассказали, что повысить цены Киеву придется на 23%. Принять такое решение правительству Украины нужно до 15 октября.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что в МВФ предложили Киеву поднять цены на газ на 35%. Он добавил, что в случае таких действий граждане страны «сметут власть» и будут голосовать за «популистов», которые поддержат возвращение старых тарифов.

МВФ по-прежнему требует от Киева проведения антикоррупционной реформы, отмечает «Экономическая правда». По словам собеседников издания, знакомых с позицией МВФ, дискуссии идут вокруг перераспределения функций по проверке электронных деклараций между антикоррупционными органами в пользу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Кроме того, МВФ настаивает на реорганизации Государственной фискальной службы Украины. По данным «Экономической правды», одним из направлений реорганизации службы может стать реорганизация таможенной и налоговой службы в единую структуру.

Глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев подтвердил 18 сентября, что правительство Украины договорилось с МВФ о постепенном повышении цены на газ до 2020 года, отметив, что скорость повышения цены еще предстоит обсудить.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривала выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года — второй, на $1,7 млрд. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму $1 млрд. Четвертый транш Киев получил в 2017-м — с большими трудностями из-за невыполнения условий кредита — $1,2 млрд вместо $1,8 млрд.