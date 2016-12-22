Нацбанк Украины назвал срыв программ МВФ главным риском для экономики

Главным риском для макроэкономической стабильности в ближайшее время является срыв структурных реформ, предписанных МВФ, заявили в Нацбанке Украины. В этом случае страна останется без финансирования с огромным внешним долгом

Здание Национального банка Украины в Киеве (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

Национальный банк Украины заявил, что главным риском для осуществления составленного им макроэкономического прогноза является срыв программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и отступление от программы структурных реформ, согласованных с МВФ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно прогнозу НБУ, в 2019 году украинская экономика вырастет на 2,5%, а в 2020 году ее рост составит 2,9%. «Ключевым допущением описанного сценария остается дальнейшее продвижение в осуществлении структурных реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ», — говорится в документе.

Регулятор ожидает, что необходимые реформы будут осуществлены, и в 2018 году Украина получит около $2 млрд от МВФ, а также кредиты от ЕС и Всемирного банка. «Это даст возможность увеличить международные резервы до $20,7 млрд на конец текущего года. Однако в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом, и международные резервы будут на уровне около $20 млрд», — отметили в банке.

«Дальнейшее промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала, необходимых для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах», — говорится в сообщении.

Ранее в июне глава Нацбанка Украины Яков Смолий на совещании с топ-менеджерами крупнейших банков давал несколько иную оценку ситуации. Он заявлял, что до 2020 года Украина способна сама выплачивать свои долги, в дальнейшем стране необходимо успешно провести структурные реформы. «Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую будут зависеть от прогресса в проведении структурных реформ», — сказал тогда Смолий.

​​Об угрозе дефолта Украины при срыве сотрудничества с МВФ предупредили также ключевые бизнес-ассоциации страны, сообщает УНИАН. Они призывали власти и Международный валютный фонд разблокировать выделение $1,9 млрд кредитного транша до 20 июля, поскольку дальнейшее затягивание процесса может привести к проблеме с обслуживанием государственного долга и нарушению макроэкономической стабильности.

Президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), исполнительный директор Dragon Capital Томаш Фиала отметил, что сотрудничество с МВФ нужно наладить уже в ближайшее время. «Очень важно, чтобы сотрудничество с МВФ было продолжено максимально быстро, чтобы миссия приехала еще этим летом, а не в сентябре, потому что тогда к вопросам антикоррупционного суда, цен на газ и дефицита бюджета появится еще и вопрос бюджета на следующий год. В таком случае процесс может затянуться до 2019 года. Это год выборов, когда на внешнюю помощь рассчитывать не стоит. Тогда стране грозит дефолт», — отметил Фиала.

В мае премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна должна будет погасить в течение следующих четырех лет долг в размере $27 млрд.