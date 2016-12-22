Киев и Брюссель подписали меморандум о выделении Украине €1 млрд

​Власти Украины и Европейского союза подписали меморандум, согласно которому Киеву будет выделен очередной денежный транш в размере €1 млрд. Трансляцию подписания документа вел телеканал «112 Украина».

«Сегодня мы подписали два важных документа документа. Первый документ — это кредитное соглашение между Украиной и Евросоюзом относительно четвертой макрофинансовой помощи в €1 млрд. Второе — это меморандум о взаимопонимании», — заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как отмечает телеканал, транш будет распределен на две равные части. Первые €500 млн поступят на Украину этой осенью, а остальные €500 млн, как планируется, поступят Киеву весной 2019 года.

Подписанная Киевом и Брюсселем программа макрофинансовой помощи стала четвертой по счету. Предыдущая была подписана в 2015 году, а ее размер составил €1,8 млрд. Однако Украина получила из этой суммы только €1,2 млрд, так как Киев не выполнил ряд необходимых условий.

Европарламент одобрил выделение Киеву нового пакета макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в середине июня. Резолюцию поддержали 527 депутатов, против выступили 124 человека, еще 29 воздержались.

В конце июля Совет Европейской союза утвердил решение о предоставлении Киеву транша в €1 млрд. В верхней палате Европейского парламента пояснили, что денежная помощь будет выделяться для того, чтобы Киев мог покрыть свои текущие финансовые нужды, добиваться стабилизации экономики и проводить программу структурных реформ.