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В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине
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В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине
Политика, 14 сен, 23:53
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В Еврокомиссии назвали условия для макрофинансовой помощи Украине

Украина продолжит получать финансовую поддержку от Евросоюза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ) в случае, если Киев выполнит ряд антикоррупционных мер и других реформ в области госуправления, заявил вице-председатель Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, передает Reuters.

Ранее власти Украины и ЕС подписали меморандум, согласно которому Киеву выделят €1 млрд. По словам Домбровскиса, в настоящее время в ЕК работают над тем, чтобы передать Украине половину этой суммы уже в этом году, если добьется соглашения с МВФ, в то время как оставшиеся средства Киев получит весной 2019 года.

Киев и Брюссель подписали меморандум о выделении Украине €1 млрд
Экономика

Эта программа макрофинансовой помощи Украине является четвертой. В прошлый раз советующий меморандум Киев и Брюссель подписали в 2015 году, тогда речь шла о €1,8 млрд, из которых Украина получила только €1,2 млрд, так как власти страны не выполнили несколько условий для получения помощи.

Кроме того, Украина ведет переговоры о макрофинансовой помощи с МВФ, одним из требованием фонда является урегулирование цен на газ. По словам главы украинского председательства фонда Йоста Люнгмана, сейчас на внутреннем рынке Украины действуют разные цены на газ, что является одной из причин коррупции. Позже глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что в МВФ предложили Киеву поднять цены на газ на 35%. Он добавил, что в случае таких действий граждане страны «сметут власть» и будут голосовать за «популистов», которые поддержат возвращение старых тарифов.

Источник Reuters, знакомый с переговорами Украины и МВФ, сказал, что власти страны примут решение по ценам на газ 1 октября.

Теги: Еврокомиссия , Украина , макрофинансовая помощь
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