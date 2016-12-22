Киев договорился с МВФ о постепенном повышении цен на газ

Правительство Украины и Международный валютный фонд достигли соглашения на переговорах о повышении стоимости газа до уровня импортного паритета к 2020 году. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев на форуме Европейской бизнес-ассоциации в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
«Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло [с МВФ]», — отметил он, добавив, что в настоящий момент стороны обсуждают темп повышения цены.
По словам Коболева, данный вопрос сегодня является одним из важнейших в переговорах Украины с МВФ. Он также опроверг прогнозы украинских СМИ, что на первом этапе цены повысятся на 23,5–25%.
Ранее источник Reuters, знакомый с ходом переговоров Украины и МВФ, сообщил, что киевские власти примут решение по ценам на газ 1 октября.
14 сентября стало известно, что Украина получит финансовую помощь от Евросоюза и МВФ, если Киев выполнит ряд антикоррупционных мер и других реформ в области госуправления.
Урегулирование цен на газ было одним из требований МВФ в рамках переговоров о макрофинансовой помощи. Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что в МВФ предложили Киеву поднять цены на газ на 35%. Он добавил, что в этом случае граждане «сметут власть» и будут голосовать за «популистов», которые поддержат возвращение старых тарифов.