Замминистра обороны Польши заявил о «гибридной войне»

Польша находится в состоянии «гибридной войны», заявил замминистра обороны страны Томчик, отметив появление иностранных метеозондов. На прошлой неделе на территории Польши нашли, предположительно, три российских метеозонда

Польша сегодня находится в состоянии «гибридной войны», заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик, выступая на мероприятии Campus Poland of the Future.

«То, с чем мы сталкиваемся сегодня в Польше, де-факто является гибридной войной. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, только в состоянии гибридной войны», — сказал он (цитата по PAP).

В этом контексте Томчик отметил ситуацию на границе с Белоруссией и появление российских метеозондов. «Фактически инструмент (метеозонд — РБК.) за несколько сотен долларов, который можно использовать очень простым способом, чтобы воздействовать на всех нас. <...> Достаточно иметь несколько слов на кириллице, и об этом напишут все порталы в Польше», — подчеркнул замминистра польского Минобороны.

По его мнению, запуск метеозондов может спровоцировать «дискуссии и расколы в обществе», недоверие граждан к государству. Томчик также отметил, что в год в Польше фиксируют около пяти тысяч хакерских атак, с которыми круглосуточно борются 2,5 тыс. военных.

23 августа в районе городов Пиш и Добре-Място на севере страны, ближе к границе с Калининградской областью, обнаружили обломки двух предполагаемых российских метеозондов. На следующий день объект, похожий на метеозонд, с надпиями на кириллице нашли в районе польской деревни Рутки-Коссаки на северо-востоке страны, недалеко от границы с Белоруссией. Телеканал RMF24 отмечал, что метеозонды могло из-за сильного ветра принести из российского региона, с метеостанции в Калининграде, такие случаи уже были.

Кроме того, утром 26 августа Польша поднимала в воздух военные самолеты из-за «интенсивной активности» дальней авиации России. Позже командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что утром на территорию страны влетел некий объект, предположительно, это был беспилотник. Он влетел со стороны украинского Червонограда (Львовская область), пролетел 25 км и в итоге исчез с радаров. Военные подозревают, что он упал, 75 солдат искали его в районе города Гребешув.

Минобороны России 26 авугста заявило о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу ВПК Украины. В ведомстве заявили, что все цели поражены.