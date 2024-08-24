Полиция: на северо-востоке Польши нашли метеозонд с надписями на русском языке

В Польше нашли третий за неделю метеозонд с надписями на русском

Фото: Rob Byron / Shutterstock

В районе польской деревни Рутки-Коссаки нашли метеозонд, сообщает радио RMF24 со ссылкой на полицию.

«На нем изображены цифры и буквы русского алфавита», — сообщили в полиции.

Населенный пункт расположен на северо-востоке страны, недалеко от границы с Белоруссией.

В четверг такие объекты были обнаружены в районе городов Пиш и Добре-Място на севере страны, ближе к границе с Калининградской областью.

Как отмечает RMF24, метеозонды могли из-за сильного ветра быть принесены из российского региона, с метеостанции в Калининграде, такие случаи уже были.

15 ноября 2022-го, когда российская армия провела массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины, на территории Польши, недалеко от польско-украинской границы в селе Пшеводув, упали две ракеты, одна из них взорвалась, погибли два человека. В ходе расследования было установлено, что ракета была украинской, она была выпущена в ходе работы ПВО.