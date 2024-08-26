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Политика ,  
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Польские военные заявили о влетевшем в страну беспилотнике

Польский командующий сообщил, что неопознанный воздушный объект пролетел 25 километров, а потом исчез
Фото: Uriel Sinai / Getty Images
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что утром на территорию страны влетел некий объект, предположительно, это был беспилотник.

По словам Клиша, воздушный объект над польской территорией зафиксировали сразу три радиолокационные станции. «Я был готов отдать команду на его уничтожение и находился на связи с министром обороны Владиславом Косиняком-Камышом», — цитирует генерала Polsat.

Однако беспилотник, который влетел со стороны украинского Червонограда (Львовская область), пролетел 25 километров, в итоге исчез с радаров. Военные подозревают, что он упал, а потому 75 солдат с утра ищут его в районе города Гребешув.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Минобороны сообщило о массированном ударе по энергетике Украины
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

В сентябре 2023 года две ракеты упали в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, в результате погибли два человека. Прокуратура Польши подтвердила, что ракета была украинской.

Утром 26 августа польское командование сообщало, что на фоне обстрелов Украины в небо были подняты самолеты ВВС Польши и союзников по НАТО.

Минобороны России заявило о массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу ВПК Украины. В ведомстве заявили, что все цели поражены.

На прошлой неделе директор третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин предупредил Польшу, что попытка сбивать российские ракеты над украинской территорией приведет к «адекватной и вполне конкретной» реакции со стороны Москвы.

5 августа Владимир Зеленский заявил, что соседние с Украиной страны боятся сбивать российские ракеты из-за возможной эскалации конфликта и из страха перед реакцией российских властей. Он добавил, что Украина все равно обсудит возможность перехвата с государствами.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
При участии
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