 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Польше за сутки упали два российских метеозонда

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

За сутки в Польше нашли обломки двух российских метеозондов, сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря полиции в городе Пиш Петра Яблоньского.

«Мы пока не знаем, заберет его полиция или другие службы. Найденный объект напоминает фрагмент метеозонда», — пояснил Яблоньский. Он добавил, что объект неизвестного происхождения нашел местный житель на дереве в лесу.

Корреспондент RMF Петр Булаковский сообщил, что найденный фрагмент — всего лишь измерительное оборудование без парашюта или воздушного шара.

В МИДе пообещали ответ на попытки Польши сбить ракеты России над Украиной
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Еще один похожий объект нашли в провинции Варминьско-Мазурского воеводство, на дереве в городе Добре-Място. Полиция всю ночь охраняла объект, обнаружили его сотрудники лесной охраны.

«Никто не видел падения этого объекта, поэтому нельзя сказать, что что-то упало или что это был воздушный шар», — сказал пресс-секретарь местной полиции Яцек Вильчевский. Он добавил, что находка может быть метеозондом, но следует дождаться экспертизы. Корреспондент RFM уверен, что это российский метеозонд, выпущенный со станции под Калининградом.

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Польша метеорологи Погода
Материалы по теме
В Липецкой области нашли обломки метеозонда
Политика
В Калужской области упал зонд
Общество
Над Брянской областью уничтожили украинские метеозонды
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
Медведев предупредил о «разрушении Украины» из-за запрета УПЦПолитика, 09:08
В Польше за сутки упали два российских метеозондаОбщество, 09:06
Как с отдачей тратить на корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 09:06
Azimut Hotels станет владельцем отеля Ibis в центре КазаниБизнес, 09:00
Моди приехал на Украину для встречи с ЗеленскимПолитика, 08:57
Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в АзииОбщество, 08:53
Как нишевым маркетплейсам конкурировать с гигантами: тренды и стратегииPro, 08:51
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
На ЗАЭС автоматика отключила одну из линий энергоснабженияЭкономика, 08:39
Евросоюз отказал Фридману в отмене санкцийФинансы, 08:35
Власти «в интересах пациентов» ограничат концессии в здравоохраненииПолитика, 08:30
Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал винуОбщество, 08:29
МЧС показало кадры спасения туристов от лесного пожара близ ДомбаяОбщество, 08:25
Антонов заявил, что Путин подготовил ответ на атаку ВСУ в Курской областиПолитика, 08:21
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:05