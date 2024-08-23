В Польше за сутки упали два российских метеозонда
За сутки в Польше нашли обломки двух российских метеозондов, сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря полиции в городе Пиш Петра Яблоньского.
«Мы пока не знаем, заберет его полиция или другие службы. Найденный объект напоминает фрагмент метеозонда», — пояснил Яблоньский. Он добавил, что объект неизвестного происхождения нашел местный житель на дереве в лесу.
Корреспондент RMF Петр Булаковский сообщил, что найденный фрагмент — всего лишь измерительное оборудование без парашюта или воздушного шара.
Еще один похожий объект нашли в провинции Варминьско-Мазурского воеводство, на дереве в городе Добре-Място. Полиция всю ночь охраняла объект, обнаружили его сотрудники лесной охраны.
«Никто не видел падения этого объекта, поэтому нельзя сказать, что что-то упало или что это был воздушный шар», — сказал пресс-секретарь местной полиции Яцек Вильчевский. Он добавил, что находка может быть метеозондом, но следует дождаться экспертизы. Корреспондент RFM уверен, что это российский метеозонд, выпущенный со станции под Калининградом.
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