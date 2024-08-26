Польша подняла самолеты из-за активности дальней авиации России

Польская армия сообщила о запуске процедур для обеспечения безопасности воздушного пространства. В городах Украины сегодня утром прозвучали взрывы, по всей стране начались экстренные отключения электроэнергии

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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты в связи с тем, что сегодня с раннего утра наблюдается «интенсивная активность» дальней авиации России, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил на своей странице в X.

На юго-востоке Польши может «наблюдаться повышенный уровень шума», предупредила польская армия.

«Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, и оперативное командование постоянно следит за ситуацией», — говорится в сообщении.

На Украине утром 26 августа звучала воздушная тревога, взрывы прогремели в том числе в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Виннице, Ровно и Хмельницком. Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

После взрывов «Укрэнерго» решило начать экстренные аварийные отключения электроэнергии по всей Украине, сообщала компания ДТЭК.

На фоне этого об обесточивании объектов своей инфраструктуры в ряде регионов сообщила Украинская железная дорога. Задерживаются пригородные электрички, после привлечения резервных тепловозов все поезда дальнего следования продолжат движение, заявила компания.

Из-за отключений электричества власти Киева, Львова, Житомира и Чернигова предупредили о перебоях с водоснабжением, в украинской столице его нет на правом берегу (там расположены семь из десяти районов), сообщал мэр Киева Виталий Кличко.

Минувшей ночью два десятка украинских дронов атаковали несколько российских регионов, сообщали в Минобороны. В Саратове и Энгельсе беспилотники попали в жилые дома, несколько человек пострадали, в том числе одна женщина госпитализирована.