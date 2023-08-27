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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Симоньян заявила о втором за неделю упавшем около ее дома дроне

Симоньян заявила о втором за неделю упавшем около ее дома дроне
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Рядом с домом Симоньян второй раз за неделю упал дрон, заявил сама главред RT. Минобороны сообщало о сбитых в Истринском районе Подмосковья БПЛА 26 августа. В середине июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Симоньян
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Главный редактор МИА «Россия сегодня» («РИА Новости», Sputnik и др.) и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что рядом с ее домом второй раз за неделю упал беспилотник.

«Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

По мнению Симоньян, атаки дронов проводятся, чтобы «устроить большой показательный ужас». «Чтобы мы впали в панику, побежали, прибежали бы к нашему президенту и сказали: «Нет, все, никого защищать не будем, никакие земли наши нам не нужны. Давайте все вернем, лишь бы не летали над нашими головами эти дроны». У них такой расчет — расчет неверный. Так не будет», — считает главред RT.

По ее словам, такие действия могут привести к тому, что «мы не то что заднюю не дадим, у нас вообще тормоза откажут в таком случае, одна педаль останется — газ». Что касается того, каким образом дроны долетают с территории Украины, военные объяснили Симоньян, что средства противовоздушной обороны не настроены на такие небольшие объекты, рассказала она, добавив, что сейчас ведется работа по этому вопросу, «как-то перенастраиваются».

Минобороны сообщало, что в ночь на 26 августа около 3:00 было сбито несколько беспилотников в Москве и Подмосковье. Некоторые дроны ликвидировали в Истринском районе, в том числе возле поселка «Гринфилд». Напротив него через Новорижское шоссе расположен коттеджный поселок «Княжье озеро», где, согласно открытым данным, живет Симоньян.

О поражении дрона над Истринским округом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал и 21 августа. Симоньян говорила, что беспилотник упал на соседней с ее домом улице.

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В середине июля ФСБ сообщила о предотвращении покушений на Симоьян и еще одну российскую журналистку, Ксению Собчак. RT опубликовала видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф 88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних.

По его словам, они совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Он также заявил, что с ними связались спецслужбы Украины и сделали предложение о заказном убийстве Собчак и Симоньян. За каждое им пообещали по 1,5 млн рублей, утверждали в ФСБ.

Тогда арестовали семь человек, двое из них — несовершеннолетние, еще одному было меньше 18 лет на момент преступления. Спустя пять дней был арестован еще один фигурант дела — десятиклассник. Хотя ФСБ изначально заявляла, что фигуранты дела задержаны за подготовку покушения, обвинения им предъявлялись по статье о хулиганстве.

Киев тогда назвал такое покушение «ненужным» и исключил свою причастность.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Маргарита Симоньян дроны Подмосковье
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