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«Коммерсантъ» узнал о школьнике — фигуранте дела о покушении на Собчак

«Коммерсантъ»: новым фигурантом дела о покушении на Собчак и Симоньян стал десятиклассник
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Асхат Бардынов / РБК)

Новым, восьмым, фигурантом дела о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак стал десятиклассник, узнал «Коммерсантъ». Басманный суд Москвы арестовал его по ходатайству ГСУ Следственного комитета.

А. учится в десятом классе одной из столичных школ. Ему вместе еще с семью фигурантами, являющимися членами неонацистской группы «Параграф-88», инкриминируется нападение на мигрантов, однако, как уточняет «Коммерсантъ», обвинение может быть переквалифицировано на подготовку теракта, поскольку следователи считают, что покушение на журналистов им могли заказать украинские спецслужбы.

Конвой доставил школьника 19 июля в Басманный районный суд. Из-за того, что он является несовершеннолетним, его интересы в суде представлял не только адвокат, но и родители, а также преподаватель школы, где он учится. В ходе разбирательства, по данным источников издания, выяснилось, что перед началом заседания следователь предъявил обвинение в совершении двух преступлений по ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Это не касается Симоньян и Собчак, речь идет о нападениях на мигрантов. Артема Р. отправили в СИЗО до 14 сентября.

РБК направил запрос в ГСУ СКР, обратился за комментарием в Басманный суд.

15 июля ФСБ заявила о предотвращении покушения неонацистов на Симоньян и Собчак. «В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство», — говорилось в сообщении службы.

В тот же день были арестованы семь фигурантов дела, которые подозреваются в подготовке покушения. При этом им предъявили обвинения по статье о хулиганстве, максимальное наказание по ней — до восьми лет лишения свободы. Сама подготовка покушения в решении суда не упоминалась. Двое арестованных из этих семи несовершеннолетние, еще один был несовершеннолетним на момент события преступления.

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Маргарита Симоньян Ксения Собчак покушение Басманный суд
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