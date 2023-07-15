В Киеве назвали «ненужным» покушение на Собчак и Симоньян

О предотвращении покушения неонацистов на Симоньян и Собчак ФСБ сообщила ранее 15 июля. Покушение готовилось по заданию СБУ, утверждала спецслужба. В Киеве опровергли причастность к покушению

Маргарита Симоньян (Фото: Александр Вильф / ТАСС)

Украина не причастна к покушению на журналистку Ксению Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян, они обе «ни на что не влияют», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — сказал Подоляк, комментируя обвинения России в подготовке покушения на Собчак и Симоньян украинскими спецслужбами.

По его словам, обе женщины «не играют какую-то важную роль в происходящем» — и в рамках конфликта на Украине, и в рамках отношения к России в мире в целом.

Ранее 15 июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян неонацистами, завербованными СБУ. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф 88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По его утверждению, они совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Он также заявил, что с ними связались спецслужбы Украины и сделали предложение о заказном убийстве Собчак и Симоньян.

При задержании у подозреваемых обнаружили автомат Калашникова, патроны к нему, ножи, нацистскую литературу и символику, а также «компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения». За каждое им пообещали по 1,5 млн руб., утверждали в ФСБ.

Двое проходящих по делу несовершеннолетние. Еще один был несовершеннолетним на момент события преступления. Всего под стражу было отправлено семь участников группы. Несмотря на обвинения со стороны ФСБ, суд арестовал молодых людей по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК, максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы). Подготовка покушения в решении суда не упоминается.

Ксения Собчак, комментируя дело, заявила, что она выражает благодарность правоохранительным органам за предотвращенное покушение, «если это все правда». «Если нет и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость», — сказала она.

Маргарита Симоньян заявила, что сталкивается с предотвращением покушения на ее жизнь не впервые. В прошлом году она была среди тех, кого задержанный по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева (видеокадры с показаниями публиковала ФСБ), назвал одной из целей для убийства. По словам Симоньян, информация о первом покушении была «большим шоком», а сейчас она «привыкла жить с ощущением зайца в поле». СБУ тогда также опровергла попытку покушения на россиян и назвала сообщение ФСБ «выдумкой».