Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Меликов вслед за Кадыровым раскритиковал рейд в мечети Подмосковья Политика, 00:16
В Польше сообщили о сотнях прибывших в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер» Политика, 00:05
В Киеве назвали «ненужным» покушение на Собчак и Симоньян Политика, 15 июл, 23:46
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 15 июл, 23:32
Британский министр обороны Уоллес подтвердил свой уход с поста осенью Политика, 15 июл, 23:26
Заседание израильского кабмина перенесли из-за болезни Нетаньяху Политика, 15 июл, 23:01
Четыре человека погибли в Джорджии в результате стрельбы Общество, 15 июл, 22:59
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 15 июл, 22:47
Взрывы прогремели в Сумах и Запорожье Политика, 15 июл, 22:25
Граничащие с Украиной страны призвали продлить запрет на импорт зерна Экономика, 15 июл, 22:16
В Омске загорелась крыша пятиэтажки на площади 1,1 тыс. кв. м Общество, 15 июл, 22:14
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 15 июл, 22:00
Tesla начала производство пикапа Cybertruck Технологии и медиа, 15 июл, 21:58
Клуб Бэкхэма официально объявил о переходе Месси Спорт, 15 июл, 21:31
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве назвали «ненужным» покушение на Собчак и Симоньян

Подоляк: Украина не причастна к покушению на Собчак и Симоньян
О предотвращении покушения неонацистов на Симоньян и Собчак ФСБ сообщила ранее 15 июля. Покушение готовилось по заданию СБУ, утверждала спецслужба. В Киеве опровергли причастность к покушению
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян (Фото: Александр Вильф / ТАСС)

Украина не причастна к покушению на журналистку Ксению Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян, они обе «ни на что не влияют», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — сказал Подоляк, комментируя обвинения России в подготовке покушения на Собчак и Симоньян украинскими спецслужбами.

По его словам, обе женщины «не играют какую-то важную роль в происходящем» — и в рамках конфликта на Украине, и в рамках отношения к России в мире в целом.

Ранее 15 июля ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян неонацистами, завербованными СБУ. RT опубликовал видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф 88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По его утверждению, они совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Он также заявил, что с ними связались спецслужбы Украины и сделали предложение о заказном убийстве Собчак и Симоньян.

При задержании у подозреваемых обнаружили автомат Калашникова, патроны к нему, ножи, нацистскую литературу и символику, а также «компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения». За каждое им пообещали по 1,5 млн руб., утверждали в ФСБ.

Двое проходящих по делу несовершеннолетние. Еще один был несовершеннолетним на момент события преступления. Всего под стражу было отправлено семь участников группы. Несмотря на обвинения со стороны ФСБ, суд арестовал молодых людей по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК, максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы). Подготовка покушения в решении суда не упоминается.

Читайте на РБК Pro
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Спросите сотрудников: как предсказать банкротство фирмы раньше аудиторов
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем

Ксения Собчак, комментируя дело, заявила, что она выражает благодарность правоохранительным органам за предотвращенное покушение, «если это все правда». «Если нет и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то это обычная подлость», — сказала она.

Маргарита Симоньян заявила, что сталкивается с предотвращением покушения на ее жизнь не впервые. В прошлом году она была среди тех, кого задержанный по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева (видеокадры с показаниями публиковала ФСБ), назвал одной из целей для убийства. По словам Симоньян, информация о первом покушении была «большим шоком», а сейчас она «привыкла жить с ощущением зайца в поле». СБУ тогда также опровергла попытку покушения на россиян и назвала сообщение ФСБ «выдумкой».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине покушение неонацисты Михаил Подоляк Ксения Собчак Маргарита Симоньян СБУ
Материалы по теме
Неонацистов из дела Собчак и Симоньян арестовали по статье о хулиганстве
Политика
Собчак после заявления ФСБ о покушении назвала два сценария произошедшего
Политика
ФСБ заявила о предотвращении покушения неонацистов на Собчак и Симоньян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter