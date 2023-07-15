Политика ,
0
ФСБ заявила о предотвращении покушения неонацистов на Собчак и Симоньян
ФСБ: неонацисты по заданию СБУ готовили убийство Собчак и главреда RT Симоньян
Маргарита Симоньян
В Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки, которые готовили убийство журналистки Ксении Собчак и главного редактора RT Маргариты Симоньян, заявили в ФСБ.
По версии ФСБ, они вели разведку около мест работы и проживания журналисток. За каждое убийство им обещали 1,5 млн руб. Заказчиком ФСБ считает СБУ.
«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.