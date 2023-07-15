Подозреваемых в подготовке убийства Собчак и Симоньян арестовали по статье о хулиганстве

Неонацистов из дела Собчак и Симоньян арестовали по статье о хулиганстве

Подозреваемые, в том лидер неонацистской группировки Михаил Балашов, арестованы по статье о хулиганстве, хотя ФСБ ранее обвинила их в подготовке покушения на Симоньян и Собчак

Басманный суд Москвы арестовал Михаила Балашова и еще несколько человек, которые подозреваются в подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак и главреда RT Маргариту Симоньян, сообщила пресс-служба суда.

Хотя ФСБ ранее заявляла, что они были задержаны за подготовку покушения по заказу СБУ, из сообщения суда следует, что обвинения им предъявлены по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Подготовка покушения в решении суда не упоминается.

Арестованные «в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан», сообщили в суде.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Собчак и Симоньян 15 июля. RT публиковал видео с одним из задержанных, который назвался Михаилом Балашовым и утверждал, что создал неонацистскую группу «Параграф 88», куда в том числе вовлекал несовершеннолетних. По его утверждению, они совершали нападения на лиц «неславянской внешности». Он также заявил, что с ними связались спецслужбы Украины и сделали предложение о заказном убийстве Собчак и Симоньян.

Двое арестованных — несовершеннолетние. Еще один — был несовершеннолетним на момент события преступления.

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