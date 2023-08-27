ГУР Украины: Буданов пережил более десяти попыток покушения с 2014 года

Киев заявил о более чем 10 попытках покушения на главу разведки Буданова

Одним из таких покушений, заявил представитель разведки, был ракетный удар по помещению спецслужбы. Киев в начале лета опровергал, что при этом ударе Буданов получил ранение. В России глава ГУР заочно арестован

Кирилл Буданов (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов за последние десять лет пережил более десяти покушений, заявил в интервью YouTube-каналу ISLND TV официальный представитель ведомства Андрей Юсов.

«Всего суммарно больше десяти», — сказал он.

Юсов уточнил, что речь идет о попытках покушений в период с 2014 года.

Ранее Юсов уже говорил про попытки покушения на Буданова. В июне он сказал «Украинской правде», что одним из таких случаев был ракетный удар по помещению ГУР.

В июне «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщало, что Буданов получил ранение во время российского удара по зданию его ведомства в Киеве. Агентство утверждало, что его извлекли из-под завалов и отправили на лечение в Берлин. Юсов, а позже и сам Буданов это опровергали.

Буданову 37 лет. Пост главы разведки Украины он занимает с 2020 года, через два года после назначения он получил звание генерал-майора.

В России Буданов заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. ФСБ называла его организатором взрыва грузовика, в результате которого погибли несколько человек и оказался поврежден мост.

Президент Украины Владимир Зеленский изначально отрицал причастность Киева к произошедшему, однако позднее Минобороны страны заявило, что украинские военные действительно причастны к атаке на Крымский мост.