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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о покушении на военкора News Front

Сальдо: украинские военные совершили покушение на сотрудника News Front Лекса
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Военная операция на Украине
Александр Резник (LeX)
Александр Резник (LeX) (Фото: reznik1914 / VK)

В Херсонской области ВСУ совершили покушение на военного корреспондента информационного агентства News Front, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора информационного агентства News Front «Лекса» (позывной. — РБК), — говорится в сообщении.

По словам Сальдо, украинские военные выслеживали автомобиль «Лекса» и сбросили на него с беспилотника разрывной снаряд. Военкор получил ранение, его машина сильно повреждена.

News Front — информационное агентство, которое с 2014 года освещает конфликт на Донбассе. В 2021 году проект попал под санкции США из-за подозрений в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В апреле было совершено покушение на военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), который освещал военную операцию на Украине. Он погиб во время взрыва вечером 2 апреля, он проводил творческий вечер в баре «Патриот». Кроме того, получили ранения 25 человек. 

Одна из посетительниц, Дарья Трепова, подарила военкору статуэтку, которая впоследствии взорвалась. В результате Татарский погиб, несколько десятков человек получили ранения. Глава Следственного комитеты Александр Бастрыкин рассказал, что теракт в был организован «лицами, находившимися на Украине», которые завербовали Трепову через соцсети.

Теги
покушение журналист Херсонская область Владимир Сальдо
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