«РИА Новости» сообщило о ранении Буданова после российского удара

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 90,97 (-0,1) Инвестиции, 16:09 Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 83,96 (-0,36) Инвестиции, 16:09
Песков заявил, что разговор с Путиным помог бы Шольцу «сбросить шоры» Политика, 20:18
ПСБ перевел военную ипотеку на первичном рынке в цифровой формат Пресс-релиз, 20:16
Пашинян назвал неактуальным герб Армении с Араратом Политика, 20:13
Сбербанк разделит номера СМС-оповещений для бизнеса и физлиц Финансы, 20:02
Белоусов назвал комфортным курсом доллар по 80-90 руб. Финансы, 20:00
При поддержке Газпромбанка запустят пилотный климатический проект Пресс-релиз, 19:49
Суд приговорил к пожизненному вора в законе и лидера «банды Пичугина» Общество, 19:44
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
«Аэрофлот» заключил соглашения с «1С» и ФПК и запустил почтовую марку Новая экономика, 19:38
Мужчина забрался на опоры Крымского моста в Москве Общество, 19:38
Потребительский подход к сбережениям использует 40% россиян Пресс-релиз, 19:37
СИЗО «Кресты» в Петербурге могут превратить в общественно-деловой кластер Недвижимость, 19:34
Адам Смит и Корней Чуковский: плейлист ПМЭФ от министров и бизнесменов Экономика, 19:34
Мордашов предупредил о прозябании российских компаний без экспорта Бизнес, 19:32
Орешкин, Эрнст и Греф обсудили на ПМЭФ икру и оливковое масло Общество, 19:32
Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» сообщило о ранении Буданова после российского удара

«РИА Новости»: Буданов находится на лечении в Берлине после ранения при российском ударе
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Jessica Koscielniak / USA TODAY / Reuters)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского удара по зданию его ведомства в Киеве, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур, у которого есть источники в украинской разведке.

По данным собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов. После этого его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, а оттуда в Берлин на американском эвакуационном самолете. Сейчас глава ГУР находится в госпитале бундесвера в Берлине, утверждает агентство.

Украинская сторона пока не комментировала сообщения о ранении Буданова и его лечении в Берлине. 5 июня Киев опровергал информацию о смерти главы разведки в результате ракетного удара.

Последний раз Буданов появлялся на публике 29 мая. Его отсутствие пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов объяснял «участием в спецоперациях». 11 июня в телеграм-канале разведки появилось видео, на котором Буданов молча смотрит в камеру на протяжении 30 секунд. В конце ролика появляется надпись: «Планы любят тишину».

Российское Минобороны 29 мая в сводке сообщило, что ночью нанесло «групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах». Были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника, склады боеприпасов.

Буданов рассказывал в интервью «Новому времени» 25 мая, что во время конфликта в Донбассе уже получал несколько ранений. Один из осколков остался в теле, сообщил он. Глава ГУР не уточнил, когда именно был ранен.

Читайте на РБК Pro
Иностранные банки ужесточают compliance для россиян. Что делать
Почему мы перестаем получать удовольствие от работы и что делать
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Полнота после 30 лет: шесть мифов об ожирении

В мае «РИА Новости» сообщало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен при российском ударе в Херсонской области. По данным источника агентства, главком получил черепно-мозговую травму. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 21 мая заявила об «информационной волне о якобы исчезновении Залужного» и сказала, что он «на месте» и «делает свою работу». В тот же день телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Залужный впервые за несколько недель появился в телеэфире. До этого о его ранении сообщили российские телеграм-каналы: например, военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что главком находится в критическом состоянии в главном военном клиническом госпитале.

23 мая в телеграм-канале Залужного появилось сообщение о его телефонном разговоре с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. А 31 мая главком ВСУ поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с Залужным.

Теги
Кирилл Буданов ВСУ Украина разведка Минобороны Украины ранение Военная операция на Украине
Материалы по теме
Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева фразой «пожалеете»
Политика
В ООН после слов Буданова призвали избегать «разжигающей» риторики
Политика
Захарова в ответ на слова Буданова назвала власти Украины «террористами»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter