«РИА Новости» сообщило о ранении Буданова после российского удара

Кирилл Буданов (Фото: Jessica Koscielniak / USA TODAY / Reuters)

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского удара по зданию его ведомства в Киеве, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур, у которого есть источники в украинской разведке.

По данным собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов. После этого его эвакуировали вертолетом санитарной авиации ВСУ на военную базу Жешув в Польше, а оттуда в Берлин на американском эвакуационном самолете. Сейчас глава ГУР находится в госпитале бундесвера в Берлине, утверждает агентство.

Украинская сторона пока не комментировала сообщения о ранении Буданова и его лечении в Берлине. 5 июня Киев опровергал информацию о смерти главы разведки в результате ракетного удара.

Последний раз Буданов появлялся на публике 29 мая. Его отсутствие пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов объяснял «участием в спецоперациях». 11 июня в телеграм-канале разведки появилось видео, на котором Буданов молча смотрит в камеру на протяжении 30 секунд. В конце ролика появляется надпись: «Планы любят тишину».

Российское Минобороны 29 мая в сводке сообщило, что ночью нанесло «групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах». Были поражены командные пункты, радиолокационные посты, авиатехника, склады боеприпасов.

Буданов рассказывал в интервью «Новому времени» 25 мая, что во время конфликта в Донбассе уже получал несколько ранений. Один из осколков остался в теле, сообщил он. Глава ГУР не уточнил, когда именно был ранен.

В мае «РИА Новости» сообщало, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был ранен при российском ударе в Херсонской области. По данным источника агентства, главком получил черепно-мозговую травму. Замминистра обороны Украины Анна Маляр 21 мая заявила об «информационной волне о якобы исчезновении Залужного» и сказала, что он «на месте» и «делает свою работу». В тот же день телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Залужный впервые за несколько недель появился в телеэфире. До этого о его ранении сообщили российские телеграм-каналы: например, военкор Андрей Руденко со ссылкой на источник в руководстве ВСУ писал, что главком находится в критическом состоянии в главном военном клиническом госпитале.



23 мая в телеграм-канале Залужного появилось сообщение о его телефонном разговоре с верховным главнокомандующим объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. А 31 мая главком ВСУ поговорил с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с Залужным.