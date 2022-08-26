Лондон пообещал Киеву помощь в восстановлении транспортной инфраструктуры

Британия и Украина заключили соглашение о восстановлении транспортной инфраструктуры

Лондон и Киев заключили соглашение о партнерстве в сфере транспорта, которое позволит восстановить разрушенные в результате боевых действий объекты, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Великобритания подписала с Украиной историческое соглашение, согласно которому обязуется делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной <...> инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Стороны согласовали план совместных действий, по которому Лондон:

предоставит экспертизу от престижных британских частных организаций;

передаст пять автобусов от британской компании в сфере общественного транспорта Go Ahead Group;

приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна;

предложит план по реконструкции инфраструктуры аэропортов и портов;

поможет в обучении авиационного персонала;

предоставит пакет поддержке железнодорожному перевозчику «Укрзалізниця» на £10 млн (более 700 млн руб. по курсу ЦБ на 26 августа), что позволит приобрести оборудование для ремонта мостов и обустройства тоннелей, а также более 120 контейнеров для транспортировки зерна.

Общий объем поддержки от Британии, указало министерство, составляет почти £4 млрд.

Соглашение было подписано почти сразу после третьего с начала спецоперации визита в Киев премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который в скором времени покинет свой пост. Политик приехал в столицу Украины в День независимости страны, 24 августа.

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В качестве целей поездки назывались выражение «непоколебимой и долгосрочной поддержки» Украине со стороны Великобритании», а также объявление о новом пакете военной помощи на £54 млн. В него вошли две тыс. беспилотников и баражжирующих боеприпасов, сообщали в правительстве Британии.

Агентство УНИАН сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский вручил Джонсону во время визита Орден Свободы — госнаграду за заслуги в утверждении суверенитета и независимости страны.