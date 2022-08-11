В ЛНР заявили, что на разминирование республики понадобится 20 лет

Из-за хаотичного минирования украинской армией Луганская народная республика стала одним сплошным минным полем, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

На разминирование территории Луганской народной республики понадобится около 20 лет, заявил в интервью ТАСС официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Сейчас саперы республики и российские военные проводят эту работу главным образом в густонаселенных районах и на сельскохозяйственных угодьях.

Марочко сообщил, что последние восемь лет украинская армия хаотично минировала местность, а у властей республики нет карт минных полей. «То есть можно сказать, что у нас одно сплошное минное поле», — сказал он.

«Специалисты делают неутешительные прогнозы, говорят, что на полное разминирование всей территории ЛНР понадобится порядка 20 лет. Сейчас основные акценты идут на жилые районы, где проживает большое количество людей, на поля, которые обрабатывают аграрии», — пояснил представитель Народной милиции ЛНР.

По словам Марочко, активная работа по разминированию также ведется на объектах инфраструктуры: водонапорных станциях, мостах, линиях электропередач.

Он отметил, что наиболее плотно заминированы населенные пункты неподалеку от границы с Россией — села Болотенное и Колесниковка в Станично-Луганском районе, а также Славяносербский район, в частности село Крымское.

«Дальше уже идет в сторону Лисичанска, там на данный момент большое количество неразорванных боеприпасов, и там до сих пор продолжается дистанционное минирование местности, поскольку украинские войска еще достреливают до этих районов», — сказал Марочко.

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Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу объявил о «полном освобождении» ЛНР.

В начале августа Минобороны сообщило, что российские военные и сотрудники МЧС продолжают разминирование ДНР и ЛНР. Работа по этому направлению была проведена на площади более 6,5 тыс. гектаров, отмечали в ведомстве. Там также заявили о разминировании большинства крупных промышленных объектов в Мариуполе и сообщили о продолжении аналогичной работы в жилых кварталах города.