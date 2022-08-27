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Лавров увидел «расистское деление» в «порядке на правилах» Запада

Глава МИД Лавров назвал «расистким делением» порядок на правилах Запада
Россия проводит миролюбивую политику и уважает право других народов выбирать свое будущее, считает Лавров. Но, указал он, США принуждают большинство стран мира следовать за «золотым миллиардом», что является неоколониализмом
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: ТАСС)

Западные страны во главе с США применяют неоколониальный подход, он заключается в делении государств мира на исключительных и всех остальных, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пятом Глобальном форуме молодых дипломатов в Казани, сообщает ТАСС.

По мнению министра, речь идет о «порядке на правилах», которые «навязываются» Западом. В его рамках исключительные государства априори обладают «индульгенцией на любые действия», прочие страны обязаны следовать за государствами «золотого миллиарда», считает глава МИДа.

«Мы — последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, их права самим определять свою судьбу <...> Россия — крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация — продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, объединительную, устремленную в будущее глобальную и региональную повестку дня», — добавил министр.

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Лавров прежде уже заявлял о проявлении расизма в политике других государств. В частности, в апреле он порекомендовал российским дипломатам в странах ЕС не выходить в город под одному, утверждая, что «латентный расизм никуда из Европы не девался». «Сейчас «русский» — это команда «фас», — считает он. В мае проявлением «откровенного расизма» он назвал «пропагандистскую войну» против России.

Министр прежде называл окончание курса на полное доминирование США одной из целью ввода российский войск на Украину, лидерство Вашингтона, по его мнению, «выстраивается с грубейшими нарушениями международного права». По неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — настаивал Лавров.

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