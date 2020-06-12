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Политика ,  
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Власти США обяжут делать доклад о поддержке Россией расистов в мире

Американские власти должны будут сделать доклад о «российской поддержке» расистских группировок в США и Европе. Это требуется в рамках нового проекта военного бюджета на 2021 финансовый год, сообщается на сайте комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

Проект бюджета уполномочивает требовать «доклад о российской поддержке расистских и ориентированных на этническое насилие экстремистских группировок и сетей в Европе и в США, которые создают возрастающие угрозы национальной безопасности, информационную войну, а также увеличивают риски для социальной стабильности и демократических институтов».

Экс-советник Обамы заявила о причастности России к беспорядкам в США
Политика
Сьюзан Райс

Ранее экс-советник по национальной безопасности в администрации бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что Россия может быть причастна к массовым беспорядками в США, возникшим после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за его задержания полицией. По словам Райс, Москва могла способствовать радикализации протестов при помощи соцсетей, а также финансировать беспорядки.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что обвинения России в причастности к протестам являются частью «мифологии». По ее мнению, подобные заявления означают непонимание происходящего.

Теги: США, Россия, расизм
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