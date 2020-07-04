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Общество ,  
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В Берлине переименуют станцию метро из-за «расистского» названия

Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в станцию «Глинкаштрассе (Glinkastraße — «улица Глинки»), так как название вызывало споры из-за расистского подтекста. Об этом сообщается на сайте компании.

Слово «Mohren» — устаревшее обозначение для темнокожих людей. Название улицы дает отсылку к тем временам, когда в этом районе размещали рабов, привезенных из Африки, пишет газета Der Tagesspiegel.

BVG «из понимания и уважения к противоречивым спорам вокруг названия улицы» решила переименовать станцию метрополитена, говорится в заявлении. Теперь станция получит название в честь соседней улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки (1804-1857).

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации», — отметили в компании.

Дата переименования станции будет объявлена позднее.

Как сообщает газета Die Welt, в последние годы не раз вставал вопрос о переименовании улицы Моренштрассе. Этого, в частности, требует Общественная организация «Инициатива для черных людей в Германии». На фоне протестов против расизма, начавшихся после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в США, дискуссия возобновилась.

Ранее в Вашингтоне участок улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев. Теперь он официально называется Black Lives Matter Plaza.

Теги: Берлин, метро, расизм
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