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Кравчук сообщил об обращении Лукашенко к Путину за военной помощью

На фоне тяжелой ситуации в Белоруссии переговоры об урегулировании в Донбассе могут быть перенесены в другую страну, сообщил Кравчук. Возможным поводом для этого он, впрочем, назвал вторжение российской армии по просьбе Лукашенко
Леонид Кравчук.
Леонид Кравчук. (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой о военной поддержке, заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Он не исключил возможность военного вмешательства России в происходящее в Белоруссии.

Кравчук пояснил, что сейчас протесты в Минске не оказывают влияния на ход минских переговоров, поскольку из-за коронавируса они проходят в дистанционном формате. «Так как мы сейчас физически не встречаемся, это для нас не существенно. Но есть одно но: я знаю, что президент Лукашенко обратился к президенту Путину за помощью. Помощь военная, чтобы помочь остановить процессы, которые идут и которые, дескать, вызваны только вмешательством иностранцев», — заявил Кравчук.

«Я подумал, что если это будет военная помощь и введут войска, то это уже будет не государство, а оккупированная территория. Поэтому там делать нечего», — сказал Кравчук, сообщив, что в случае оказания подобной поддержки официальному Минску со стороны Москвы переговоры по Донбассу могут быть перенесены в нейтральную страну: например, в Швецию, Швейцарию или Финляндию.

Кремль увидел косвенное и прямое внешнее вмешательство в дела Белоруссии
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Источники Bloomberg, близкие к окружению президента России, 21 августа сообщали, что в Кремле не видят необходимости поддерживать режим Лукашенко силовыми методами, в том числе прямым вводом войск. По словам собеседников агентства, в Кремле полагают, что это может настроить против России рядовых белорусов и грозит конфликтом, который окажется более серьезным, чем на Украине. Однако и попытки белорусской оппозиции — по примеру Украины — «качнуть страну» в сторону ЕС для Путина будут неприемлемы, заявил один из источников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле верят в то, что на ситуацию в Белоруссии пытаются оказать «прямое и косвенное» воздействие некие силы. Песков назвал их вмешательство недопустимым. Однако на вопрос о том, что это за силы, Песков отвечать отказался. «Я воздержался бы от большей детализации», — сказал он.

Лукашенко неоднократно утверждал, что протесты в стране финансируются из-за границы. По его словам, это делается для того, чтобы оказать давление на Россию. Белорусский президент заявил, что такого же мнения придерживается российский лидер Владимир Путин, с которым он общался по телефону.

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Теги: Украина, Леонид Кравчук, Белоруссия
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