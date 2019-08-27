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Акрон ₽5 600 (+18,04%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,97%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
Bank of New York Mellon $46 (+11,98%) прогноз Wells Fargo Securities к 22.08.20 Купить
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Политика ,  
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Путин на вопрос Эрдогана о Су-57 ответил словами «можете купить»
Турецкий президент осмотрел новейший истребитель пятого поколения на авиасалоне МАКС в Жуковском. О том, что Россия рассматривает поставки Су-57 Анкаре, в мае говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра новейшего истребителя пятого поколения Су-57 на авиасалоне МАКС в Жуковском поинтересовался у российского коллеги Владимира Путина возможностью покупки самолета.

«Это Су-57?.. А он уже летает?» — спросил Эрдоган. Получив утвердительный ответ Путина, турецкий лидер продолжил: «А его можно купить?» На это российский президент ответил: «Можете купить» (цитата по «РИА Новости»).

На авиасалоне президентам России и Турции также показали групповой полет четырех Су-57. Помимо этого лидеры ознакомились с представленными на МАКСе средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38, а также истребителем Су-35.

Технологии и медиа
Путину и Эрдогану показали групповой полет четырех истребителей Су-57

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, разработанный Объединенным конструкторским бюро им. П.О.Сухого. Он может нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля» и обладает малой заметностью. Истребитель оснащен новейшими средствами поражения, которые по своим характеристикам превосходят иностранные аналоги, говорили в июне в Минобороны.

С февраля 2018 года истребители проходили испытания в боевых условиях в Сирии. Их серийное производство началось в 2019 году. В июне на форуме «Армия-2019» Минобороны заключило госконтракты на поставку 76 самолетов. В соответствии с поручениями Путина машины должны быть поставлены в армию до 2028 года, этой моделью планируется переоснастить три авиационных полка.

Политика
Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия рассматривает возможность начать поставки Су-57 в Турцию. Он назвал Анкару перспективным рынком для российских истребителей пятого поколения и отметил, что документы, которые разрешают экспорт Су-57, уже согласованы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Су-57
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