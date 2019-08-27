Путин на вопрос Эрдогана о Су-57 ответил словами «можете купить»

Турецкий президент осмотрел новейший истребитель пятого поколения на авиасалоне МАКС в Жуковском. О том, что Россия рассматривает поставки Су-57 Анкаре, в мае говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время осмотра новейшего истребителя пятого поколения Су-57 на авиасалоне МАКС в Жуковском поинтересовался у российского коллеги Владимира Путина возможностью покупки самолета.

«Это Су-57?.. А он уже летает?» — спросил Эрдоган. Получив утвердительный ответ Путина, турецкий лидер продолжил: «А его можно купить?» На это российский президент ответил: «Можете купить» (цитата по «РИА Новости»).

На авиасалоне президентам России и Турции также показали групповой полет четырех Су-57. Помимо этого лидеры ознакомились с представленными на МАКСе средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38, а также истребителем Су-35.